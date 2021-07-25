За полгода в России произошло 180 ДТП с электросамокатами

В Министерстве внутренних дел отметили, что статус средств индивидуальной мобильности в России всё ещё не определён, разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс РФ. «Его актуальная редакция в адрес МВД России в установленном порядке не поступала», — подчеркнули в ведомстве.

В России за полгода произошло 180 дорожно-транспортных происшествий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. В них погибли пять человек и 188 пострадали. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД РФ 25 июля сообщает ТАСС.

Как сообщала «Фонтанка», в Петербурге случилось уже несколько трагичных наездов на пешеходов, в результате которых страдали и дети, и взрослые.



В июне после скандалов, обысков и уголовных дел прокатные сервисы договорились со Смольным о максимальной скорости движения на территории города — 20 км/ч. Ряд территорий в центре, включая Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую, Исаакиевскую площади, попали в «красную» зону, где нельзя ездить и парковаться. На улицах с наибольшей туристической нагрузкой, в том числе смежных с Невским, скорость была ограничена до 10 км/ч. С 13 июля, после окончания Евро-2020, это правило смягчено до 15 км/ч.



Также сообщалось, что в петербургской больнице заканчиваются нитки для залатывания ран самокатчиков.

