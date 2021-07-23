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Таксист остановил троллейбус с тротуара на Невском проспекте

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Авария с участием троллейбуса и автомобиля такси добавила проблем водителям в центре Петербурга, и так стоящем в пробках днем 23 июля.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у дома 136 по Невскому проспекту «не смогли мирно разъехаться» троллейбус 22-го маршрута и Skoda Rapid «Яндекс.Такси». Легковой автомобиль, со слов очевидца, лишился фары.

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что такси стояло на тротуаре, а затем водитель, не посмотрев в зеркала, стал сдавать назад, когда троллейбус подъезжал к остановке. В ДТП никто не пострадал. В 13:15 троллейбус вернулся на маршрут. Движение не задерживалось.

По данным «Яндекс.Пробок», Невский проспект в районе места ДТП стоит в традиционной пробке к площади Восстания, особенно плотно от Полтавской улицы. Затруднено движение и на прилегающих улицах, а также со стороны Фонтанки к площади Восстания.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

Alexander 17
Если честно, то уже забадали эти таксисты. ПДД не знают, ездят как придётся, города тоже не знают...да и русского языка тоже. Кому и какие экзамены они сдают?
муматор
вот мне всё=таки интересно, а для чего у нас ДПС???
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