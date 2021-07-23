Авария с участием троллейбуса и автомобиля такси добавила проблем водителям в центре Петербурга, и так стоящем в пробках днем 23 июля.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у дома 136 по Невскому проспекту «не смогли мирно разъехаться» троллейбус 22-го маршрута и Skoda Rapid «Яндекс.Такси». Легковой автомобиль, со слов очевидца, лишился фары.

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что такси стояло на тротуаре, а затем водитель, не посмотрев в зеркала, стал сдавать назад, когда троллейбус подъезжал к остановке. В ДТП никто не пострадал. В 13:15 троллейбус вернулся на маршрут. Движение не задерживалось.