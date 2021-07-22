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«Парадные» перекрытия собрали троллейбусную пробку на Суворовском проспекте

Перекрытия движения из-за репетиции военно-морского парада в Петербурге собрали пробки не только из автомобилей. В центре города внимание прохожих привлек большой затор из троллейбусов.

Множество стоящих друг за другом троллейбусов в 11:40 заметил на Суворовском проспекте читатель «Фонтанки» Никита. На фото можно насчитать около 15 машин, собравшихся от Кирочной улицы в сторону Смольного.

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В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» пояснили, что скопление электротранспорта связано с перекрытиями движения из-за репетиции главного военно-морского парада.

Напомним, улицы и мосты в центре Петербурга сегодня перекрыты до 14 часов. При этом закрыто оказалось даже больше дорог, чем было объявлено, например, ГИБДД перекрыла участок Лиговского проспекта. Из-за этого пробки в городе на 1–2 балла больше обычного.

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Комментарии (16)

Buka
Достали перекрытиями! Кому нужен этот парад? И чего они так боятся, что перекрывают набережные?
covid19
когда будет парад надо вообще весь город перекрыть, чтоб никто никуда не рыпнулся
266168787
Опять желтизна - город перекрыт из-за репетиции к параду и троллейбусы спокойно ждут открытия движения.
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