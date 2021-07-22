Множество стоящих друг за другом троллейбусов в 11:40 заметил на Суворовском проспекте читатель «Фонтанки» Никита. На фото можно насчитать около 15 машин, собравшихся от Кирочной улицы в сторону Смольного.
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» пояснили, что скопление электротранспорта связано с перекрытиями движения из-за репетиции главного военно-морского парада.
Напомним, улицы и мосты в центре Петербурга сегодня перекрыты до 14 часов. При этом закрыто оказалось даже больше дорог, чем было объявлено, например, ГИБДД перекрыла участок Лиговского проспекта. Из-за этого пробки в городе на 1–2 балла больше обычного.