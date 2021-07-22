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Центр Петербурга опустел. Репетицию парада могут увидеть только пешеходы, но даже им близко не подойти

Репетиция парада очистила центр Петербурга от автомобилей

Дневная репетиция главного военно-морского парада 22 июля очистила центр Петербурга от транспорта, а погода и будний день — от лишней толпы. Но желающих посмотреть всё равно оказалось немало.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Дороги в центре Петербурга утром четверга перекрыли сотрудники полиции, Росгвардия и даже коммунальная техника. Пробки в городе выросли на 1–2 балла, ненадолго достигнув необычных для этого времени 6 баллов. Перекрытыми оказались даже больше улиц, чем было обещано. Терпеть это водителям придется до двух часов дня.

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Понаблюдать за репетицией на центральных набережных собрались пешком и на велосипедах. В будний день и по менее жаркой погоде толпа не такая большая, но полиция и Росгвардия не дают подойти к воде слишком близко.

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Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (13)

kostya-geniy
Надо это парад в Москву перенести, там водохранилище есть ))) , бряцать оружием при прожиточном минимуме один куб доски , он кому нужен то этот парад ?, зрителей нет , зачем он?
А зачем, собственно, целый Невский проспект перекрывать?
265947515
Да надо было проще поступать. На время репетиций и парада, объявлять комендантский час, на те же пол дня. Все сидят по домам, на улицах никого, парада никто не увидит, то что нужно. Если кто из дома высунется дубиной по голове, почкам и кирзачём в живот не забыть.
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