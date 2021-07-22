Дороги в центре Петербурга утром четверга перекрыли сотрудники полиции, Росгвардия и даже коммунальная техника. Пробки в городе выросли на 1–2 балла, ненадолго достигнув необычных для этого времени 6 баллов. Перекрытыми оказались даже больше улиц, чем было обещано. Терпеть это водителям придется до двух часов дня.
Понаблюдать за репетицией на центральных набережных собрались пешком и на велосипедах. В будний день и по менее жаркой погоде толпа не такая большая, но полиция и Росгвардия не дают подойти к воде слишком близко.