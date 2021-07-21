Путин вступился за борщ: «Вопрос подорожания базовых продуктов стоит особенно остро»

Президент России прокомментировал подорожание продуктов питания в стране.



«Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов», — заявил 21 июля Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Президент особо отметил рост цен на овощи и так называемый «борщевой набор». Глава государства попросил доложить ему о ситуации с ценами.

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря прошлого года обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны. Минсельхоз в июне этого года заявил, что с ростом цен на продукты власти справились.