Минсельхоз: С ростом цен на продукты справились

Глава Минсельхоза на ПМЭФ отчитался о борьбе с ростом цен на продукты.



«С ростом цен мы справились. Те решения правительства, которые были приняты, привели к тому, что цены стабилизировались на основные социально значимые товары», — цитирует 3 июня заявление Дмитрия Патрушева РИА «Новости».

По его словам, власти готовы прибегнуть к дополнительным мерам при изменении ситуации. Он также рассказал, что ведутся переговоры по поводу создания интервенционных фондов по зерну и сахару. Это также позволит сдерживать цены.