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Минсельхоз: С ростом цен на продукты справились

Министерство сельского хозяйства РФ заметило стабилизацию стоимости социально значимых продуктов

Глава Минсельхоза на ПМЭФ отчитался о борьбе с ростом цен на продукты.

«С ростом цен мы справились. Те решения правительства, которые были приняты, привели к тому, что цены стабилизировались на основные социально значимые товары», — цитирует 3 июня заявление Дмитрия Патрушева РИА «Новости».

По его словам, власти готовы прибегнуть к дополнительным мерам при изменении ситуации. Он также рассказал, что ведутся переговоры по поводу создания интервенционных фондов по зерну и сахару. Это также позволит сдерживать цены.

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря прошлого года обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о стоимости продуктов. Затем торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен. Продукты в России за год подорожали на 8,2 %.

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Комментарии (1)

Gorki
С ростом цен справились, можно дальше поднимать.
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