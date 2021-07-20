Главный синоптик Петербурга обещает недолгие ливни и грозы. Но прятать вентиляторы рано

Как сообщил начальник Гидрометцентра Александр Колесов 20 июля, в течение текущей недели столбик термометра в Северной столице будет находиться в пределах от 20 до 25 градусов.



По словам синоптика, «освежающий» циклон находится практически в Баренцевом море, у Шпицбергена, однако его атмосферные фронты достигают и Северо-Запада.



«Мы ждем интенсивных осадков. Я думаю, будут ливни и грозы. Территория должна увлажниться. Прошедшего в воскресенье атмосферного фронта недостаточно для увлажнения земли и поднятия водоемов», — сказал Колесов.

