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Главный синоптик Петербурга обещает недолгие ливни и грозы. Но прятать вентиляторы рано

Петербург и Ленобласть ждут дожди, но жара пока не уходит

В июле температура воздуха в Петербурге вряд ли перекроет рекордные средние значения того же месяца в 2010-м. Не в последнюю очередь это связано с циклоном, который принес в город на Неве прохладный воздух.

Как сообщил начальник Гидрометцентра Александр Колесов 20 июля, в течение текущей недели столбик термометра в Северной столице будет находиться в пределах от 20 до 25 градусов.

По словам синоптика, «освежающий» циклон находится практически в Баренцевом море, у Шпицбергена, однако его атмосферные фронты достигают и Северо-Запада.

«Мы ждем интенсивных осадков. Я думаю, будут ливни и грозы. Территория должна увлажниться. Прошедшего в воскресенье атмосферного фронта недостаточно для увлажнения земли и поднятия водоемов», — сказал Колесов.

Синоптик добавил, что ближайших осадков стоит ожидать 22 июля. Дождь пройдет преимущественно в северной части Ленобласти, но затронет и Петербург.

Однако уже в выходные жителям Северной столицы придется вновь достать вентиляторы: средняя температура воздуха начнет повышаться и окажется в районе 25–27 градусов. На следующей неделе в город вернутся уже ставшие привычными +30. Насколько продолжительным будет этот период, пока неясно.

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Комментарии (10)

nalchik11
А что Лесу? Не котируется?
Алексей Иванов
Прикольно, надеюсь жара будет ещё долго.
266130045
Если третья волна тридцатника будет длинной, то чувствую, это будет последнее лето в моей жизни. 🙃От недавней жары до сих пор не восстановилась и последние дни даже встать не могла. Петербург, за что же ты так? ((
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