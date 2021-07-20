Производители дронов заявляют об угрозе национальной безопасности России из-за платной сертификации беспилотников

Участники рынка беспилотных летательных аппаратов раскритиковали законопроект Минтранса об обязательной сертификации производителей дронов и их компонентов. Чиновники, в частности, предлагают ввести сертификацию устройств с взлётной массой от 250 граммов до 25 килограммов. Платить за легализацию изделий предстоит производителям, сообщает 20 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на текст законопроекта.
Летательные аппараты предполагается оснащать транспондерами и устройствами мониторинга полёта. Кроме того, будет введён учёт и обязательное предъявление аппаратов на осмотр, а пилотов сверхлегких судов до 115 кг обяжут проходить подготовку в авиационных учебных центрах и получать свидетельства.
В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта чиновникам Минтранса указали, что международные стандарты ICAO (Международная организация гражданской авиации, специализированное учреждение ООН. — Прим. ред.) не требуют обязательной сертификации для заявленных устройств, а критерии оценки разработчиков лишены конкретики, неопределенность сроков, условий и оснований принятия решения со стороны госорганов создают «условия для злоупотреблений». В ассоциации «Аэронекст» утверждают, что законопроект остановит рынок разработки и производства отечественных беспилотников.
«Этот рынок упадет, как только норма вступит в силу, поскольку сертификация потребует непосильных для бизнеса затрат на укрупнение штата и закупку дополнительного оборудования»,— говорит гендиректор «Птеро» Амир Валиев. По оценкам эксперта, сертификация для каждого предприятия обойдётся в 90–100 млн рублей, что приведёт к двукратному росту себестоимости продукции. Объем госконтрактов с использованием беспилотников в 2020 году составил 1,5 млрд рублей, уточняет Валиев.
Директор Ассоциации малых авиационных предприятий Дмитрий Куликов подчёркивает, что в ЕС за контроль аппаратов до 600 кг отвечает общественная ассоциация сверхлегких судов, а не госструктуры.
С критикой выступила даже входящая в ГК «Калашников» Zala Aero Group. В компании заявили, что принятие законопроекта «напрямую повлияет на уровень национальной безопасности», ведь сейчас уже тысячи беспилотников «выполняют регулярный мониторинг объектов трубопроводного транспорта, картографо-геодезические работы, решают экологические задачи и выполняют поисково-спасательные операции».
В свою очередь, в Федерации планерного спорта отметили, что легализация идеи чиновников уничтожит российского производителя планеров «Авиастроитель», а все юношеские планерные школы страны закроются.
Комментариев от «Росавиации» пока не поступало. В Минтрансе настаивают, что законопроект «направлен на повышение безопасности». В настоящее время Минпромторг собирает позицию участников отрасли для Минтранса.
Дроны всё чаще становятся героями новостей. Во время ПМЭФ был задержан режиссёр, который планировал поснимать место проведения форума с беспилотника. Рынок обнаружения и противодействия дронам в России разросся уже до 30 млрд рублей. Военные дроны обеспечивают доминирование в вооружённых конфликтах. Так было в ходе прошлогодней войны в Нагорном Карабахе. Дроны регулярно применяются ВС Израиля. Среди новинок российского производства на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 представлен охотник за дронами «Волк-18».