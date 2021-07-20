Производители дронов заявляют об угрозе национальной безопасности России из-за платной сертификации беспилотников

Участники рынка беспилотных летательных аппаратов раскритиковали законопроект Минтранса об обязательной сертификации производителей дронов и их компонентов. Чиновники, в частности, предлагают ввести сертификацию устройств с взлётной массой от 250 граммов до 25 килограммов. Платить за легализацию изделий предстоит производителям, сообщает 20 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на текст законопроекта.

Летательные аппараты предполагается оснащать транспондерами и устройствами мониторинга полёта. Кроме того, будет введён учёт и обязательное предъявление аппаратов на осмотр, а пилотов сверхлегких судов до 115 кг обяжут проходить подготовку в авиационных учебных центрах и получать свидетельства.



В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта чиновникам Минтранса указали, что международные стандарты ICAO (Международная организация гражданской авиации, специализированное учреждение ООН. — Прим. ред.) не требуют обязательной сертификации для заявленных устройств, а критерии оценки разработчиков лишены конкретики, неопределенность сроков, условий и оснований принятия решения со стороны госорганов создают «условия для злоупотреблений». В ассоциации «Аэронекст» утверждают, что законопроект остановит рынок разработки и производства отечественных беспилотников.

«Этот рынок упадет, как только норма вступит в силу, поскольку сертификация потребует непосильных для бизнеса затрат на укрупнение штата и закупку дополнительного оборудования»,— говорит гендиректор «Птеро» Амир Валиев. По оценкам эксперта, сертификация для каждого предприятия обойдётся в 90–100 млн рублей, что приведёт к двукратному росту себестоимости продукции. Объем госконтрактов с использованием беспилотников в 2020 году составил 1,5 млрд рублей, уточняет Валиев.

