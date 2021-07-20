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Производители дронов заявляют об угрозе национальной безопасности России из-за платной сертификации беспилотников

Участники рынка беспилотных летательных аппаратов раскритиковали законопроект Минтранса об обязательной сертификации производителей дронов и их компонентов. Чиновники, в частности, предлагают ввести сертификацию устройств с взлётной массой от 250 граммов до 25 килограммов. Платить за легализацию изделий предстоит производителям, сообщает 20 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на текст законопроекта.

Летательные аппараты предполагается оснащать транспондерами и устройствами мониторинга полёта. Кроме того, будет введён учёт и обязательное предъявление аппаратов на осмотр, а пилотов сверхлегких судов до 115 кг обяжут проходить подготовку в авиационных учебных центрах и получать свидетельства.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта чиновникам Минтранса указали, что международные стандарты ICAO (Международная организация гражданской авиации, специализированное учреждение ООН. — Прим. ред.) не требуют обязательной сертификации для заявленных устройств, а критерии оценки разработчиков лишены конкретики, неопределенность сроков, условий и оснований принятия решения со стороны госорганов создают «условия для злоупотреблений». В ассоциации «Аэронекст» утверждают, что законопроект остановит рынок разработки и производства отечественных беспилотников.

«Этот рынок упадет, как только норма вступит в силу, поскольку сертификация потребует непосильных для бизнеса затрат на укрупнение штата и закупку дополнительного оборудования»,— говорит гендиректор «Птеро» Амир Валиев. По оценкам эксперта, сертификация для каждого предприятия обойдётся в 90–100 млн рублей, что приведёт к двукратному росту себестоимости продукции. Объем госконтрактов с использованием беспилотников в 2020 году составил 1,5 млрд рублей, уточняет Валиев.

Директор Ассоциации малых авиационных предприятий Дмитрий Куликов подчёркивает, что в ЕС за контроль аппаратов до 600 кг отвечает общественная ассоциация сверхлегких судов, а не госструктуры.

С критикой выступила даже входящая в ГК «Калашников» Zala Aero Group. В компании заявили, что принятие законопроекта «напрямую повлияет на уровень национальной безопасности», ведь сейчас уже тысячи беспилотников «выполняют регулярный мониторинг объектов трубопроводного транспорта, картографо-геодезические работы, решают экологические задачи и выполняют поисково-спасательные операции».

В свою очередь, в Федерации планерного спорта отметили, что легализация идеи чиновников уничтожит российского производителя планеров «Авиастроитель», а все юношеские планерные школы страны закроются.

Комментариев от «Росавиации» пока не поступало. В Минтрансе настаивают, что законопроект «направлен на повышение безопасности». В настоящее время Минпромторг собирает позицию участников отрасли для Минтранса.

Дроны всё чаще становятся героями новостей. Во время ПМЭФ был задержан режиссёр, который планировал поснимать место проведения форума с беспилотника. Рынок обнаружения и противодействия дронам в России разросся уже до 30 млрд рублей. Военные дроны обеспечивают доминирование в вооружённых конфликтах. Так было в ходе прошлогодней войны в Нагорном Карабахе. Дроны регулярно применяются ВС Израиля. Среди новинок российского производства на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 представлен охотник за дронами «Волк-18».

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Комментарии (4)

262126571
А кто тогда нам хоромы чиновничков и подземные тюрьмы показывать будет? Лучше бы самокаты отлицензировали! Спасу на тротуарах от них нет. Но это другое...
vamingo
Один из немногих рынков хайтек технологий, на которых можно еще вполне занять нишу.

Но зачем... когда можно распродавать остатки ископаемых.
BrotherRabbit
В Минтрансе настаивают, что законопроект «направлен на повышение безопасности».
С этим не поспоришь: уж больно достали все эти иностранные агенты и прочие наймиты западных спецслужб, использующие дроны для съемок за высоким заборами имущества, честно нажитого героическими чиновниками.
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