Израиль провел крупнейшую атаку с начала конфликта с Газой. Число жертв уже перевалило за сотню

Армия обороны Израиля отчиталась об атаке по целям на территории Газы.
«160 самолетов, а также артиллерийские и бронетанковые подразделения, не находящиеся в секторе Газа, приняли участие в <...> крупнейшей операции с начала боевых действий», — заявил 14 мая в комментарии Reuters официальный представитель израильских вооруженных сил Джонатан Конрикус.
По его словам, главной целью пятничной атаки стала сеть тоннелей, которую ХАМАС использует для укрытия. Он уточнил, что окончательная оценка результатов операции будет дана позже.
По данным палестинской стороны, в Газе было убито уже 119 человек, в том числе 31 ребенок. Кроме того, 830 получили ранения.
Бойцы ХАМАС заявили, что их беспилотник нанес удар по израильскому химзаводу близ границы с Газой, сообщает РИА Новости 14 мая.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая. Израильская армия нанесла удары по палестинскому анклаву, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада» (деятельность организации признана террористической, она запрещена на территории РФ).