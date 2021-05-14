Израиль провел крупнейшую атаку с начала конфликта с Газой. Число жертв уже перевалило за сотню

Армия обороны Израиля отчиталась об атаке по целям на территории Газы.

«160 самолетов, а также артиллерийские и бронетанковые подразделения, не находящиеся в секторе Газа, приняли участие в <...> крупнейшей операции с начала боевых действий», — заявил 14 мая в комментарии Reuters официальный представитель израильских вооруженных сил Джонатан Конрикус.



По его словам, главной целью пятничной атаки стала сеть тоннелей, которую ХАМАС использует для укрытия. Он уточнил, что окончательная оценка результатов операции будет дана позже.