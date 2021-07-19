Экс-главу «Открытой России»* Андрея Пивоварова оштрафовали на 50 тысяч рублей

Василеостровский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности председателя «Открытого Петербурга» Андрея Пивоварова. Штраф в 50 тысяч рублей назначен за то, что организация на своём сайте не сделала на своих материалах отметок о том, что Минюст РФ причислил её к НКО-иноагентам. Проверка проводилась ещё 1 марта 2021 года.

«В результате анализа доменов https://od.spb.ru/fund и https://od.team/ установлено, что в Интернет функционирует проект «Объединенные демократы», который принадлежит МОО «Открытый Петербург». МОО, используя указанные домены, распространяет на них свои сообщения и материалы без указания на то, что МОО является НКО, выполняющей функции иностранного агента», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга 18 июля.