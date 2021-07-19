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Экс-главу «Открытой России»* Андрея Пивоварова оштрафовали на 50 тысяч рублей

Василеостровский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности председателя «Открытого Петербурга» Андрея Пивоварова. Штраф в 50 тысяч рублей назначен за то, что организация на своём сайте не сделала на своих материалах отметок о том, что Минюст РФ причислил её к НКО-иноагентам. Проверка проводилась ещё 1 марта 2021 года.

«В результате анализа доменов https://od.spb.ru/fund и https://od.team/ установлено, что в Интернет функционирует проект «Объединенные демократы», который принадлежит МОО «Открытый Петербург». МОО, используя указанные домены, распространяет на них свои сообщения и материалы без указания на то, что МОО является НКО, выполняющей функции иностранного агента», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга 18 июля.

В июне суд оштрафовал его за невнесение «Открытого Петербурга» в список иностранных агентов.

Ранее сообщалось, что партия «Яблоко» выдвинула бывшего главу «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной в РФ, российская была ликвидирована) Андрея Пивоварова кандидатом в Госдуму по Краснодару.

Созданная в 2017 году НКО «Открытый Петербург» попала в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов, 21 декабря 2020 года после проверок её бухгалтерии, организованных Минюстом. Поводом для их проведения послужили жалобы, якобы написанные руководителем Федерального агентства новостей (входит в медиахолдинг «Патриот», попечительский совет которого возглавляет Евгений Пригожин) Евгением Зубаревым.

Андрей Пивоваров находится в СИЗО Краснодара. Суд 2 июня принял решение арестовать его на два месяца. Вечером 31 мая политика сняли с рейса Петербург — Варшава уже после прохождения таможни. После задержания в Пулково его доставили в СК, а затем отвезли на «безотлагательный обыск». Затем его этапировали в Краснодар, поскольку уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ) было возбуждено в этом регионе. В СК заявили, что Пивоваров якобы пытался скрыться. Сам политик говорит, что до задержания к нему никто не обращался.

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