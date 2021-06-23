Петербургский суд оштрафовал экс-главу «Открытой России» Пивоварова за невнесение НКО в список иноагентов

Андрея Пивоварова вечером 31 мая сняли с рейса Петербург — Варшава уже после прохождения таможни. После задержания в Пулково его доставили в СК, а затем отвезли на «безотлагательный обыск». Затем его этапировали в Краснодар, поскольку уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ) было возбуждено в этом регионе. В СК заявили, что Пивоваров якобы пытался скрыться. Сам политик говорит, что до задержания к нему никто не обращался.