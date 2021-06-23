Петербургский суд оштрафовал экс-главу «Открытой России» Пивоварова за невнесение НКО в список иноагентов

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал бывшего главу ликвидированной «Открытой России» (одноименная британская организация объявлена нежелательной в РФ) Андрея Пивоварова за невнесение организации «Открытый Петербург» в список иностранных агентов.
Как сообщает 23 июня объединенная пресс-служба судов города, суд назначил наказание в виде штрафа: Пивоварову — 50 тысяч рублей, организации — 150 тысяч рублей.
В «Правозащите Открытки» «Фонтанке» сообщили, что уже обжаловали признание организации иностранным агентом и будут обжаловать и это решение суда.
Отметим, что сам Пивоваров находится в СИЗО. Суд в Краснодаре 2 июня принял решение арестовать его на два месяца. Об аресте ходатайствовало следствие. «Не имеет постоянного места жительства в Краснодаре, возраст и заболевания позволяют меру пресечения в виде заключения под стражей. Может скрыться и продолжить заниматься деятельностью против основ конституционного строя и безопасности», — заявил следователь. Сам Пивоваров подчеркнул, что скрываться не планировал.