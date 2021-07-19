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Жена топ-менеджера «Уралхима» подарила мужу «Газпром Арену»

Домашний стадион футбольного клуба «Зенит» на несколько часов стал местом для романтического свидания генерального директора АО «ОХК «Уралхим» Игоря Буланцева со своей женой Яной.

Телеграм-канал «Бесславные строители» опубликовал видеоролик торжественного события. По данным источника, стоимость аренды стадиона составила 20 млн рублей. Также там сообщается, что свидание организовал сам Буланцев, однако по записи очевидно, что инициатива исходила от его жены, а для самого топ-менеджера это стало приятным сюрпризом. Возможно, столь щедрый подарок был сделан на его день рождения 9 июля.

Игорь Буланцев с 2019 года занимает должности заместителя генерального директора и директора по экономике и финансам АО «ОХК «Уралхим». До этого два года работал старшим вице-президентом ПАО «Сбербанк». Не чужд Буланцеву и спорт. Он профессиональный гонщик: выступает в чемпионате России по ралли на автомобиле Skoda Fabia R5. В прошлом году он занял второе место в общем зачете, а в 2021-м пока лидирует после трех этапов. Иногда штурманом выступает его жена.

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Комментарии (11)

262126571
Обещанные новые высоты и горизонты.
teodor
Вот это да!
263770561
Охренеть можно! Что в нашей стране делается? Если каждый топ своё др справит один раз дома, то можно будет пенсию всем увеличить
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