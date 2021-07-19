Телеграм-канал «Бесславные строители» опубликовал видеоролик торжественного события. По данным источника, стоимость аренды стадиона составила 20 млн рублей. Также там сообщается, что свидание организовал сам Буланцев, однако по записи очевидно, что инициатива исходила от его жены, а для самого топ-менеджера это стало приятным сюрпризом. Возможно, столь щедрый подарок был сделан на его день рождения 9 июля.
Игорь Буланцев с 2019 года занимает должности заместителя генерального директора и директора по экономике и финансам АО «ОХК «Уралхим». До этого два года работал старшим вице-президентом ПАО «Сбербанк». Не чужд Буланцеву и спорт. Он профессиональный гонщик: выступает в чемпионате России по ралли на автомобиле Skoda Fabia R5. В прошлом году он занял второе место в общем зачете, а в 2021-м пока лидирует после трех этапов. Иногда штурманом выступает его жена.