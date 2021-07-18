О багровом заливе сообщает 18 июля сообщество «Красивый Петербург».
«Сначала жители деревни Вистино наблюдали розовое облако при погрузке химии на терминале «Ультрамар», а потом и залив стал багровым», — пишут активисты.
Депутат Гатчины Петр Островерхов сообщил «Фонтанке», что весной 2021 года у Вистино запустили перевалочный терминал. «Он работает на треть мощности, но уже дает о себе знать не только цветом. По ночам стоит грохот от железнодорожных вагонов», — говорит Островерхов.
Депутаты обратились в Росприроднадзор.
О строительстве крупнейшего на постсоветском пространстве терминале для перевалки удобрений гендиректор логистического оператора «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич заявил на Петербургском экономическом форуме в 2019 году. Тогда же были подписаны крупные контракты с «ФосАгро», «Уралхимом», «Акроном» на 6–7 миллионов тонн груза. Среди прочего говорилось о хранении калия, карбамида, аммиачной селитры.