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Финский залив окрасился в багровые тона. Под Петербургом заработала перевалка химических удобрений

Залив стал розовым вблизи деревни Вистино

Новый терминал для перевалки удобрений на берегу Финского залива добавил красок в природу. Местные жители делятся фотографиями розового неба, прибрежная вода тоже научилась менять цвет.

О багровом заливе сообщает 18 июля сообщество «Красивый Петербург».

«Сначала жители деревни Вистино наблюдали розовое облако при погрузке химии на терминале «Ультрамар», а потом и залив стал багровым», — пишут активисты.

Депутат Гатчины Петр Островерхов сообщил «Фонтанке», что весной 2021 года у Вистино запустили перевалочный терминал. «Он работает на треть мощности, но уже дает о себе знать не только цветом. По ночам стоит грохот от железнодорожных вагонов», — говорит Островерхов.

Депутаты обратились в Росприроднадзор.

О строительстве крупнейшего на постсоветском пространстве терминале для перевалки удобрений гендиректор логистического оператора «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич заявил на Петербургском экономическом форуме в 2019 году. Тогда же были подписаны крупные контракты с «ФосАгро», «Уралхимом», «Акроном» на 6–7 миллионов тонн груза. Среди прочего говорилось о хранении калия, карбамида, аммиачной селитры.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (32)

266134340
Зачем и куда переваливать удобрения на финском заливе ? Удобрения ведь нужны в центре страны а не на границе. Переваливают за бугор ? Потом туда же перевалятся вырученные за удобрения деньги. Там же и семьи перевальщиков живут. А вымирающих туземцев развлекают парадами ВФМ, и прочими фантиками, они это любят. Колониальная политика под патриотические песни - это наше всё
266167555
Ну все, теперь добьют залив окончательно, там и так полно промышленности. Порт Устье Луга, АЭС, порт Приморск.
Zdobsi
Да чихали они на все. Катастроф навалом. Все забыли про то, что 200 км рек залили нефтью ы очередной раз? Да. А ещё хотят порт в бухте Батарейная и в Приморске такой же перевалочный порт уничтожит и нерп и заказник Берёзовые острова. Эта статья-только наглядное тому подтверждение.
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