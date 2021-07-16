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Зачинщик тройной аварии с пострадавшими в Купчино летел по встречной, объезжая пробку

Стали известны подробности ДТП во Фрунзенском районе Петербурга, после которого в больницы увезли троих пострадавших. Зачинщик спасался от вечерних пробок.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, 16 июля на проспекте Славы произошла авария с участием трёх автомобилей. По встречной полосе и на запрещённый сигнал светофора ехала Honda Accord. По предварительной информации, так водитель обходил затор в своей полосе.

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У пересечения с Софийской улицей Honda столкнулась с Renault Sandero и врезалась в Opel Zafira. Из японской машины спасатели достали двоих мужчин — водителя и пассажира. Оба были без сознания и с тяжёлыми травмами. Также пострадал водитель Opel — его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Комментарии (3)

bluxer
Без сознания они были и до.

Стараюсь избегать проспекта Славы.
Пусть по нему гоняют те, кому надо на правый берег (не очень считаю таковых за людей, откровенно говоря :)
aaignat
" Из японской машины спасатели достали двоих мужчин — водителя и пассажира. Оба были без сознания и с тяжёлыми травмами." Спасатели могли и подождать немного, да и скоряк чутка задержаться по пробочкам
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