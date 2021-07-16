Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, 16 июля на проспекте Славы произошла авария с участием трёх автомобилей. По встречной полосе и на запрещённый сигнал светофора ехала Honda Accord. По предварительной информации, так водитель обходил затор в своей полосе.
У пересечения с Софийской улицей Honda столкнулась с Renault Sandero и врезалась в Opel Zafira. Из японской машины спасатели достали двоих мужчин — водителя и пассажира. Оба были без сознания и с тяжёлыми травмами. Также пострадал водитель Opel — его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.