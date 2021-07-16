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Женщина на Mazda сбила семью на «зебре» в Москве. Камера сняла, как под удар попали дети, один мальчик в коме

Автомобиль сбил трех маленьких детей на пешеходном переходе в Москве

Тяжелое ДТП произошло днем 16 июля в районе Солнцево в Москве. Трое маленьких детей попали под колеса автомобиля, переходя дорогу по «зебре». ДТП попало на камеру видеонаблюдения.

Как сообщает ГИБДД Москвы, у дома 5 по улице Авиаторов двое взрослых с тремя детьми переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль Mazda 3. На видео, опубликованном столичным Департаментом транспорта, видно, что автомобиль в правом ряду остановился, пропуская пешеходов, а в левом тормозить не стал, хотя видимость на участке хорошая. Удар пришелся прямо на детей, одного из которых везли в коляске. Двое других передвигались на беговеле и самокате.

«Дептранс. Оперативно»

Возраст пострадавших детей — 9 месяцев, 4 года и 5 лет. По предварительным данным, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Пятилетний мальчик получил перелом основания черепа и впал в кому, сообщает ГИБДД. С места ДТП его эвакуировали санитарным вертолетом. У четырехлетнего и девятимесячного мальчиков закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение, у старшего также перелом голени. Обоих увезли на скорой.

За рулем «Мазды» находилась женщина. Сообщается, что права она получила только в 2020 году. По данным ГИБДД, за этот и прошлый год нарушений ПДД за ней не числится. Автомобиль принадлежит не ей.

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Комментарии (44)

266148875
Пора уже убирать "зебры": строить надземные или подземные переходы, желательно с эскалаторами-траволаторами, благо что техники сейчас разной и навалом. Женщин не переделать - будут в телефоне сидеть за рулём.
lamer
Очень много водителей стало беспределить на первом году стажа. Особенно девки.
Кирилл Лоськов
Садить дуру года на 2, а того кто её права выдал на 5
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