Нетрезвый гражданин Киргизии припарковался в маршрутку на остановке в Невском районе Петербурга. Оказалось, что машину он угнал у знакомого во Всеволожском районе Ленобласти.

Как стало известно «Фонтанке», около восьми часов вечера 15 июля в полицию обратился 31-летний житель поселка Янино-1 и рассказал, что около 18 часов малознакомый по имени Анвар похитил от дома 11, литера А, по Новой улице в Янино-1 черный Chevrolet Lanos 2006 года выпуска. Стоимость машины он оценил в 100 тысяч рублей.

Обнаружилась пропажа полутора часами ранее в Петербурге. В половине седьмого часа вечера сотрудники ДПС у дома 32 по улице Коллонтай задержали 40-летнего гражданина Киргизии, который, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП на том самом «Ланосе». Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», он выехал на встречную полосу и врезался в лоб находившейся на остановке маршрутке К-155а.

«Переходили на Коллонтай. Услышав сигнал машины, обернулся назад и увидел, как сей человек газует в поворот со среднего ряда. Не придав значения, переходили с товарищем дальше, по звуку покрышек поняли, что что-то не так, увидели, что его заносит в поворот и в нашу сторону. То ли повезло, то ли что, отшагнули назад, и машина проехала в паре сантиметров от нас, после чего улетела на трамвайные пути, повзрывав покрышки, вылетела на встречку, ну а дальше уже в посте все описано», — рассказал в комментариях участник группы. «Шевроле» после оформления и осмотра передали собственнику под сохранную расписку. Пьяного водителя доставили в полицию, составили на него протокол за нетрезвое вождение по ст. 12.8 ч. 3 КоАП РФ и отправили в спецпомещение для задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.