автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В этот уикенд отправляйтесь гулять по залам Эрмитажа и Русского музея и смотрите новые выставки, отметьте День рождения Миклухо-Маклая на большом празднике в Этнографическом музее или зайдите в кино, чтобы пересмотреть «На игле».

Актуальное

В «Манеже» свяжут человечество и роботов

С 16 июля до 15 сентября, 12+



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Выставка «New Nature» в «Манеже» не только масштабна, но и перформативна: в выставочном зале художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов из группы Recycle представили объекты, посвящённые тому, как личность и общество меняются под влиянием технологий. Пришедшие увидят и «интерактивную скульптуру» и «динамическую инсталляцию».



В Русском показывают русский и итальянский футуризм

С 16 июля до 4 октября, 6+



Луиджи Руссоло. Плотность тумана. 1912. Холст, масло Фото: пресс-служба Русского музея Поделиться Поделиться







В Русском музее обращаются к футуристам: в Михайловском замке этим летом показывают около пятидесяти работ самых ярких представителей этого направления от Давида Бурлюка и Казимира Малевича до Ольги Розановой и Александры Экстер. Интересно, что выставка состоит не только из «российской», но и «итальянской части». Специально через границу провезли 26 работ Амадео Модильяни, Джакомо Балла, Умберто Боччони, Карло Карра, Джорджо Моранди и других мастеров. Эти картины из Италии не вывозили с 1972 года, так что посмотреть на них определенно стоит.

На сцене по-современному покажут страдания

16 и 17 июля, 16+



Фото: Санктъ-Петербургъ Опера театр | Санкт-Петербург / vk.com Поделиться Поделиться







Художественный руководитель и основатель театра «Санкт-Петербургъ Опера» Юрий Александров поставил оперу «Норма» Винченцо Беллини, при этом по-современному интерпретировав классику. Чувства героев истории о любви и изменах в театре постарались сделать «максимально близкими современности». Как напоминает Александров — в «Норме» побеждают страдания, что, по его мнению, особенно актуально в мире, который сейчас испытывает большие страдания.



Хайруллина «поселится» в театре в дни «Точки доступа»

С 17 до 25 июля, 18+



Фото: предоставлено организаторами фестиваля искусств «Точка доступа» Поделиться Поделиться







В этот уик-энд начинается одна из самых интересных частей фестиваля современного театра «Точка доступа»: с 17 по 22 июля каждый день с 14:00 до 20:00 актриса Роза Хайруллина будет буквально жить на Новой сцене Александринского театра. Её задача — «отречься» от старой версии себя, понять, что такое человек и кто такая — она сама. Наблюдать за трансформацией можно как онлайн так и офлайн. Результатом многодневного перформанса станет 45-минутный спектакль, который покажут в конце театрального эксперимента. Подробнее об этом и других проектах «Точки доступа 2021» «Фонтанка» рассказывает в гиде по фестивалю.

На сцене

В театре Ленсовета обратятся к «Бесам»

16 июля, 16+



Автор: Театр им.Ленсовета / YouTube

Актёры, куклы, минимум деталей — такой сцену увидят зрители на показах «Бесов» в театре им. Ленсовета. Художник-постановщик Ольга Фарафонова и режиссёр Алексей Слюсарч планировали выпустить постановку по роману Фёдора Достоевского в прошлом году, но обстоятельства сложились иначе, так что увидеть результат зрители могут только сейчас. В роли Николая Ставрогина к зрителям выйдет Никита Волков, Петра Верховенского сыграет Иван Батарев, к ним присоединятся Александр Новиков, Ольга Муравицкая, Кирилл Нагиев и другие артисты.



Премьер Мариинки покажет, на что способен

18 июля, 19.30, 6+

Танцовщик Кимин Ким учился балету в Сеуле под руководством российских педагогов Владимира Кима и Маргариты Куллик, переехал в Петербург и в 2015 году, когда ему было всего в 22 года, стал премьером Мариинского театра. В это воскресенье на основной сцене пройдёт творческий вечер танцовщика. В программе среди прочего — второй акт балета «Баядерка» и третий из «Легенды о любви».

«Бродский DRIVE» выходит в онлайн

С 16 до 18 июля, 12+



Автор: Arina Faul / YouTube

Тем, кто в эпоху коронавируса хочет посещать культурные мероприятия, но не хочет или не может выходить из дома, стоит обратить внимание на фестиваль «Бродский DRIVE», который в этом году перешёл в онлайн формат. Среди выступающих — коллектив Ethnic Jazz Trio, знаменитый тем, что музыканты используют необычные инструменты, например, древнерусский гудок, варган и колесную лиру, Mussorgsky Jazz Orchestra под управлением Сергея Богданова, а также трубач Вячеслав Гайворонский, пианист Андрей Кондаков, контрабасист Владимир Волков. Эта троица выступит вместе впервые за последние несколько лет. Трансляция всех номеров будет доступна на сайте, в социальных сетях музея Анны Ахматовой и на портале «Культура РФ».



Узнать и увидеть новое

Искусство в музее и на воздухе — в МИСП

С 17 июля, 18+

В Музее искусства Петербурга XX-XXI веков уже с этой субботы для осмотра станут доступны сразу несколько экспозиций-новинок. Во внутреннем дворе появятся «Гиперобъемы» — под таким названием кураторы объединили работы художника-монументалиста Константина Карташевского: инсталляцию-размышление «Ветерки», скульптуру «Мечтатели», которая двигается от ветра, триптих «Эмоции», серию пространственных объектов «Капли». Мастер же Александр Кипсоне, чьи работы выставляются в залах, нее только живописец, но и знаток фресковой росписи. На авторской выставке «Культурная дислексия» представлено больше 40 работ из разных серий, созданные Кипсоне за последние шесть лет.

Кунсткамера знакомит с Миклухо-Маклаем

С 16 июля до 31 октября, 0+



К 175-летию со дня рождения Миклухо-Маклая в Кунсткамере открывают выставку в честь путешественника. На витринах — рисунки, фотографии и документы, привезённые антропологом из экспедиций



Этнографический ждёт на праздник

17 июля, 6+

В Российском этнографическом музее о Дне рождения исследователя Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании тоже не забыли и решили масштабно отметить: на один день для всех отменят плату за вход и организуют праздник «В круговороте лета». В программе — обзорные экскурсии для детей разных возрастов и аудиоквест по поиску самых необычных музыкальных инструментов в залах при помощи QR-кодов. Участвовать могут все. Ну а тем, кто хотел бы послушать лекцию доктора исторических наук Татьяны Емельяненко о том, какие дары эмиров хранятся в собрании РЭМ и как развивались отношения России и Бухарского эмирата, придётся зарегистрироваться — количество мест ограничено.

Эрмитаж познакомит с классиком из Дании

До 3 октября, 6+



Автор: Государственный Эрмитаж / vk.com

Бертель Торвальдсен — датский скульптор, работавший в XVI-XVII веках. Современники считали, что Торвальдсен так приблизился к пониманию сути античного идеала, что по праву может быть сравним с древними творцами. При создании новой экспозиции сотрудники Эрмитажа объединили силы с коллегами из Копенгагена. В Пикетном зале (№196) Зимнего дворца показывают шесть мраморных рельефов, две мраморные статуи, и восемнадцать рисунков. Открывает экспозицию редкий в творчестве датчанина «Автопортрет». Он был создан в 1811 году, когда скульптор уже приобрел репутацию одного из ведущих мастеров своего времени.



Изучение артов станет игрой

18 июля, 8+

Для детей и их родителей в это воскресенье сотрудники пространства «Бенуа 1890» проведут игровую экскурсию. Группе покажут самые интересные арт-объекты среди деревьев и устроят квест по поиску «колодца памяти, где хранятся воспоминания» жителей района о прошлом о прошлом.

В кинотеатрах

Люди и мультяшки подружатся в виртуальной реальности

С 15 июля, 6+

В ленте «Космический джем: Новое поколение» американский баскетболист и вместе с сыном оказываются заперты в виртуальном пространстве. Чтобы выбраться им предстоит объединиться в команду с мультяшными героями вселенной Looney Tunes: Багзом Банни и его подругой Лолу Банни, Даффи Даком и Порки Пигом и обыграть цифровые версии лучших игроков в мире. Фильм — продолжение «Космического джема» 1996 года, где главную роль исполнил Майкл Джордан. Теперь его место занял форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Ван Гог перенесётся в современность

С 15 июля, 16+



Автор: HD Трейлеры / YouTube

Актёр Фредерик Дифенталь, наиболее известный по серии фильмов «Такси», перевоплощается в художника во «Влюбленном Ван Гоге». Главный герой фильма-новинки преуспевает в живописи и возвращается в родной город, где встречает свою бывшую девушку. Мужчина с ней рядом оказывается Ван Гогом — мастер сошёл со своего автопортрета.

«На игле» — на большом экране

С 15 июля, 18+

Культовому фильму Дэнни Бойла «На игле», что не раз возглавлял авторитетные списки лучших фильмов всех времён, исполняется 25 лет. В честь юбилея компания «Иное кино» устраивает ретроспективу истории о четырёх друзьях-наркоманах.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

