В Михайловском замке откроется выставка русско-итальянского футуризма

Идеолог футуризма Филиппо Томмазо Маринетти называл Россию «страной футуризма» больше ста лет назад — сегодня мы можем оценить итоги этого «партнерства».

В Михайловском замке Русского музея покажут около пятидесяти работ русских футуристов из коллекции Русского музея и частных коллекций Москвы, среди них будут произведения Натальи Гончаровой, Давида Бурлюка, Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Ольги Розановой, Александры Экстер и других.

Наталия Гончарова. Велосипедист. 1913. Х., м. ГРМ Фото: пресс-служба Русского музея Поделиться Поделиться







«Итальянскую» часть экспозиции составят работы Амадео Модильяни, Джакомо Балла, Умберто Боччони, Карло Карра, Джорджо Моранди, Луиджи Руссоло и других мастеров из коллекции Джанни Маттиоли. Организаторы подчёркивают, что двадцать шесть работ, которые приедут из Италии в Петербург, в 1972 году признали национальным достоянием — и с тех пор они не покидали страну, так что в условиях пандемии это редкий шанс посмотреть вещи.



Луиджи Руссоло. Плотность тумана. 1912. Холст, масло Фото: пресс-служба Русского музея Поделиться Поделиться







Футуризм, которому уже больше ста лет, до сих пор часто воспринимается как что-то «слишком современное» — или, во всяком случае, непонятное. Хотя идеолог футуризма Филиппо Томмазо Маринетти считал, что Россия — идеальная страна для футуризма, потому что «здесь нет ужасного гнета прошлого, под которым задыхаются страны Европы». При этом футуризм — это не столько живопись, сколько преобразование искусств вообще, создание их по новым механизмам. Да и не только искусств — был даже термин «футуристическая походка», а ещё футуристы проложили дорогу перформансу. Маринетти считал Россию молодой страной, готовой принять любые перемены — прошло сто лет, можно «сверить часы».

Выставка «Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм из Русского музея и частных коллекций Москвы» пройдёт в Михайловском замке Русского музея с 16 июля по 4 октября 2021. 6+

Анастасия Семенович

