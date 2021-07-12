«Бродский DRIVE»: три дня музыки онлайн

Фестиваль «Бродский DRIVE» в этом году состоится, но маски и перчатки для его посещения вам не понадобятся. Мероприятие пройдет 16–18 июля в режиме онлайн. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте музея Анны Ахматовой, в группах мероприятия в соцсетях, а также на портале «Культура РФ». (12+)
Традиционно на фестивале будет очень много музыки. Например, в первый день зрителей порадует коллектив Ethnic Jazz Trio, состоящий из швейцарского саксофониста Симона Вирша, петербургского классического скрипача Владимира Шуляковского и хранителя русского архаичного фольклора Максима Анухина. Изюминка трио — использование редких инструментов, таких как древнерусский гудок, гусли, созданные по модели инструмента XI века, варган и колесная лира.
17 июля, во второй день фестиваля, зрители услышат джазовые импровизации от группы «Второе приближение», коллектив Mussorgsky Jazz Orchestra под управлением Сергея Богданова, а под вечер — «Квартет имени Музыки», состоящий из саксофониста Игоря Тимофеева (группа «Аквариум»), клавишника Олега Белова, контрабасиста Павла Вовка и барабанщика Александра Потапова из группы «Фрукты», которую вы регулярно можете услышать в эфире программы «Вечерний Ургант».
Третий, завершающий день фестиваля отметится выступлениями соул-певицы ARINA FAUL, которая споет в сопровождении духовой секции, трио аккордеонистки Эвелины Петровой, Владимира Волкова и Вячеслава Гайворонского, а закроет «Бродский DRIVE» гитарист-виртуоз Евгений Побожий — первый российский музыкант, победивший в престижном международном конкурсе Herbie Hancock Institute Jazz guitar Competition 2019.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»