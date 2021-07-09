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Баскетболисты и мультяшки объединятся в сиквеле «Космического джема»

Фото: warnerbros.com/
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С 15 июля в кино начнут показывать «Космический джем: Новое поколение», сиквел успешного фильма 1996 года. Тогда картина смешала в один ядерный коктейль суперзвезду мирового спорта Майкла Джордана, Билла Мюррея и героев мультиков во главе с кроликом Багзом Банни. Теперь старую историю решили перепеть на новый лад.

Сюжет примерно тот же: звезда мирового спорта попадает в ловушку и должен подготовить мультяшек к матчу с супермогущественными существами. Только вместо Майкла Джордана в качестве главного героя выступает нынешний главный баскетболист планеты, Леброн Джеймс. И попадает в ловушку он не один, а вместе с сыном (сыгранным настоящим Джеймсом-младшим). Образ главного злодея достался одному из лучших комиков современности, Дону Чидлу. Ну, а мультяшки — все те же: Багз Банни, утка Даффи Дак, лысый утенок Твити, крольчиха Лола Банни. Последнюю, кстати, в оригинальной версии озвучила юная дива Зендайя — но русских зрителей это, как обычно, не касается.

В общем, те, кто застал времена первого «Джема» на видео, могут смело идти смотреть продолжение любимого мультика. Остальные тоже не заскучают.

6+

Иван Чувиляев

Фото: warnerbros.com/

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