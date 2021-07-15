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Скончался Петр Мамонов

Артист болел коронавирусом и находился в госпитале в Коммунарке. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Ушел из жизни актер и музыкант Петр Мамонов. Об этом 15 июля сообщается на его странице в Facebook.

Основатель группы «Звуки Му» заразился коронавирусом и последние дни, находясь в ковидном госпитале в Коммунарке, был подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Врачи подтвердили 87-процентное поражение легких.

Бунтарь и неугомонный экспериментатор в молодости, сменивший весь каталог профессий, звезда квартирников, артист, вытворявший на сцене совершенно непривычное для своего времени — то, что заставляло зрителя смущаться, но смотреть, смеяться и плакать, — он был известен и за рубежом.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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После знакомства с Брайаном Ино группа «Звуки Му» еще в 1989 году концертировала в Европе. В 1990-е стал известен и как актер театра, широко известны были его моноспектакли.

Но большую славу Мамонову принесло кино. Среди самых известных фильмов с его участием: «Игла» Рашида Нугманова, «Такси-блюз», «Остров» и «Царь» Павла Лунгина.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (37)

Rovesnik_Kommunizma
Он крупного помола был
Крутого был замеса
(с)
lenaF
Страшно жаль. Светлая память.
261807311
Светлая память.
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