Скончался Петр Мамонов

Ушел из жизни актер и музыкант Петр Мамонов. Об этом 15 июля сообщается на его странице в Facebook.

Основатель группы «Звуки Му» заразился коронавирусом и последние дни, находясь в ковидном госпитале в Коммунарке, был подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Врачи подтвердили 87-процентное поражение легких.



Бунтарь и неугомонный экспериментатор в молодости, сменивший весь каталог профессий, звезда квартирников, артист, вытворявший на сцене совершенно непривычное для своего времени — то, что заставляло зрителя смущаться, но смотреть, смеяться и плакать, — он был известен и за рубежом.