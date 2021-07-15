Скончался Петр Мамонов

Ушел из жизни актер и музыкант Петр Мамонов. Об этом 15 июля сообщается на его странице в Facebook.
Основатель группы «Звуки Му» заразился коронавирусом и последние дни, находясь в ковидном госпитале в Коммунарке, был подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Врачи подтвердили 87-процентное поражение легких.
Бунтарь и неугомонный экспериментатор в молодости, сменивший весь каталог профессий, звезда квартирников, артист, вытворявший на сцене совершенно непривычное для своего времени — то, что заставляло зрителя смущаться, но смотреть, смеяться и плакать, — он был известен и за рубежом.
После знакомства с Брайаном Ино группа «Звуки Му» еще в 1989 году концертировала в Европе. В 1990-е стал известен и как актер театра, широко известны были его моноспектакли.
Но большую славу Мамонову принесло кино. Среди самых известных фильмов с его участием: «Игла» Рашида Нугманова, «Такси-блюз», «Остров» и «Царь» Павла Лунгина.