В ВОЗ сомневаются в необходимости повторной вакцинации

В ВОЗ усомнились в необходимости повторной вакцинации от коронавируса, считая наиболее важным привить первично максимальное количество людей. Мнением 12 июля поделилась эксперт по иммунизации организации Анн Линдстранд. Видеозапись доступна на YouTube.



По словам эксперта, в настоящее время нет достаточных свидетельств, что вторичная вакцинация актуальна. По ее словам, этот вопрос изучает стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации ВОЗ. «У нас нет достаточно систематических свидетельств, которые бы указывали на необходимость бустерных (дополнительных) доз», — подчеркнула эксперт.

