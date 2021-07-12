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В ВОЗ сомневаются в необходимости повторной вакцинации

В ВОЗ усомнились в необходимости повторной вакцинации от коронавируса, считая наиболее важным привить первично максимальное количество людей. Мнением 12 июля поделилась эксперт по иммунизации организации Анн Линдстранд. Видеозапись доступна на YouTube.

По словам эксперта, в настоящее время нет достаточных свидетельств, что вторичная вакцинация актуальна. По ее словам, этот вопрос изучает стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации ВОЗ. «У нас нет достаточно систематических свидетельств, которые бы указывали на необходимость бустерных (дополнительных) доз», — подчеркнула эксперт.

Специалист объяснила, что эффективность препаратов со временем уменьшается, но если человек привился любой из одобренных ВОЗ вакцин от коронавируса, то он находится под надежной защитой. Странам, которые начали прививать своих граждан повторно, посоветовали поделиться вакцинами с нуждающимися государствами.

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Комментарии (3)

266081655
Это относится только к вакцинам, одобренным ВОЗ..... Привитые Спутником, каждые 6 месяцев - будь готов ре-вакцинироваться!
Alkaline
Да это вообще не медицинское объединение, не раз себя дискредитировавшее.
Piter Russo
Вакцины не хватает, что бы всех привить..
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