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Куча мусора перегородила съезд с Дунайского на Предпортовую в Петербурге

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ДТП с мусоровозом затруднило движение в Московском районе Петербурга днем 12 июля. Дорога оказалась усыпана отходами, и для проезда осталось меньше полосы.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Анатолий, на съезде с Дунайского проспекта на Предпортовую улицу мусоровоз уронил груженое ПУХТО. Мусор из упавшего контейнера вывалился на проезжую часть, засыпав большую часть дороги. Только благодаря тому, что произошло это прямо на примыкании съезда, другим водителям осталось немного места для объезда.

По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП движение затруднено и на Предпортовой от Пулковского шоссе, и на Дунайском перед съездом на Предпортовую.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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