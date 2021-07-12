Боец ММА Артём Тарасов после допроса по делу о нападении на топ-менеджера на Московском вокзале поехал на штрафстоянку

Беда не приходит одна. Народную мудрость на себе сегодня испытал боец ММА и блогер Артём Тарасов: пока его допрашивали в транспортном следствии, машину, на которой он приехал, увез эвакуатор.



Как рассказал «Фонтанке» сам Тарасов, 12 июля по повестке вместе с адвокатом он был допрошен следователем УТ МВД по СЗФО по делу, возбужденному недавно из-за апрельского инцидента на Московском вокзале.



Боец ММА отметил, что он дал подписку о неразглашении деталей следствия. Лишь уточнил, что ему не предъявили обвинение и он до сих пор в статусе подозреваемого. Его адвокат уверен, что у следствия пока ничего не бьется и перспективы у его подзащитного благоприятные.

