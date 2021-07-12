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Боец ММА Артём Тарасов после допроса по делу о нападении на топ-менеджера на Московском вокзале поехал на штрафстоянку

Пока бойца ММА Тарасова допрашивали по делу о нападении на Московском вокзале, его машину увезли на штрафстоянку

Беда не приходит одна. Народную мудрость на себе сегодня испытал боец ММА и блогер Артём Тарасов: пока его допрашивали в транспортном следствии, машину, на которой он приехал, увез эвакуатор.

Как рассказал «Фонтанке» сам Тарасов, 12 июля по повестке вместе с адвокатом он был допрошен следователем УТ МВД по СЗФО по делу, возбужденному недавно из-за апрельского инцидента на Московском вокзале.

Боец ММА отметил, что он дал подписку о неразглашении деталей следствия. Лишь уточнил, что ему не предъявили обвинение и он до сих пор в статусе подозреваемого. Его адвокат уверен, что у следствия пока ничего не бьется и перспективы у его подзащитного благоприятные.

Однако хорошее настроение блогера подпортилось, когда он вышел на Полтавскую улицу, где припарковал машину. Выяснилось, что за время его отсутствия автомобиль Тарасова увезли на штрафстоянку из-за неправильной парковки.

«Фонтанка» писала, что заявление в полицию на двух бойцов поступило в транспортную полицию 28 апреля от пассажира поезда «Москва — Петербург». Он сообщил, что парни ругались матом, вели себя несдержанно и якобы были пьяны. На перроне Московского вокзала за якобы сделанное замечание они набросились на заявителя и избили его. Обоих после жалобы доставили в отдел полиции, о чем они сами сообщали в своих аккаунтах в instagram. Бойцов ММА сначала привлекли к административной ответственности, а затем один из них Никита Солонин стал фигурантом уголовного дела. И только через три месяца дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» возбудили в отношении самого блогера.
Сам Тарасов в разговоре с «Фонтанкой» уверял, что не они были инициаторами конфликта, а «пьяный пассажир, который рисовался перед девушкой». Оппонентом, по его словам, оказался вице-президент крупной страховой компании.

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Комментарии (4)

hal9000
Странная девушка...судя по рассказам всех троих получается что перед ней рисовались три пьяных чувака...а она это все терпела...нормальная отправила бы всех троих в вытрезвитель..ещё и зарулем катаются пьяные..
syshsun
"...дал подписку о неразглашении деталей следствия...."
Похоже там все завязано на гостайну,а мне казалось,просто пьяная драка.
alexadmin
Так когда же огласят как фамилия потерпевшего? Может Воландеморт, что все вслух так боятся произнести?
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