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Жена, может, и не узнала, но полиция решила присмотреться. Главк ищет петербуржца, прокатившегося с коляской на сегвее

Петербургская полиция проводит проверку после публикации видеозаписи, на которой мужчина с детской коляской рассекает по городским дорогам на сегвее. Об этом вечером 9 июля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В полицейском главке также уточнили, что в настоящий момент ведутся поиски героя ролика. Возбуждено административное дело. Правда, по какой статье, в пресс-службе не уточнили.

Видео накануне было опубликовано в соцсетях, запись с камер уличного наблюдения также оказалась в распоряжении «Фонтанки». На кадрах – мужчина на сегвее съезжает с Измайловского моста на зелёный сигнал светофора вместе с автомобилистами, пересекает набережную реки Фонтанки и продолжает движение по Вознесенскому проспекту. Перед собой он держит детскую коляску. Однако, есть ли в ней ребёнок, не видно.

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Комментарии (1)

Ark7
Скажет что в коляски вещи перевозил. У нас половина города ездит не отрывая глаз от телефона и никого это не волнует.
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