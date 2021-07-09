Жена, может, и не узнала, но полиция решила присмотреться. Главк ищет петербуржца, прокатившегося с коляской на сегвее

В полицейском главке также уточнили, что в настоящий момент ведутся поиски героя ролика. Возбуждено административное дело. Правда, по какой статье, в пресс-службе не уточнили.



Видео накануне было опубликовано в соцсетях, запись с камер уличного наблюдения также оказалась в распоряжении «Фонтанки». На кадрах – мужчина на сегвее съезжает с Измайловского моста на зелёный сигнал светофора вместе с автомобилистами, пересекает набережную реки Фонтанки и продолжает движение по Вознесенскому проспекту. Перед собой он держит детскую коляску. Однако, есть ли в ней ребёнок, не видно.

