FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +30
75.20р88.78р
ТЕМА ДНЯ

В Петербурге ужесточают коронавирусный режим

Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
6
Печать

Главное, чтобы жена не узнала. Петербуржец с детской коляской рассекал на сегвее по городским дорогам

Необычного участника дорожного движения в центре города заметили жители Петербурга. Видеозапись 8 июля опубликована в группе «Неизданное ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Главный герой ролика — мужчина на сегвее, который рассекает по проезжей части с детской коляской. Как видно в видео, держась края дороги, он съезжает с Измайловского моста на зелёный сигнал светофора вместе с автомобилистами, пересекает набережную реки Фонтанки и продолжает движение по Вознесенскому проспекту. При этом на опубликованных кадрах ребёнка в детской коляске не рассмотреть.

Запись вызвала бурное обсуждение в комментариях под постом. Женская половина участников группы была едина во мнении, что «убила бы», если бы супруг решился на подобную прогулку.

Скоростной беби-заезд также сняли камеры уличного наблюдения, видео оказалось в распоряжении «Фонтанки». Стоит отметить, что максимальная скорость, которую могут развивать сегвеи, составляет 50 километров в час.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

hal9000
Да ничего страшного кстати..ему самому даже удобней ..так как упирается в коляску..правда долго так не проедешь..батарея разряжается намного быстрее..
265901089
Убила бы, будь это мой муж... Но мой бы до такого идиотизма не додумался. Я не понимаю, что движет этими людьми? Честно, не понимаю. Мозг совсем отсутствует, как орган? Вырос, а посылка с мозгом не дошла ещё?
Редиска Здесь
Хорошо, что не по тротуару: для других угрозы нет, а с этим фруктом разберется естественный отбор.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний