Главный герой ролика — мужчина на сегвее, который рассекает по проезжей части с детской коляской. Как видно в видео, держась края дороги, он съезжает с Измайловского моста на зелёный сигнал светофора вместе с автомобилистами, пересекает набережную реки Фонтанки и продолжает движение по Вознесенскому проспекту. При этом на опубликованных кадрах ребёнка в детской коляске не рассмотреть.

Необычного участника дорожного движения в центре города заметили жители Петербурга. Видеозапись 8 июля опубликована в группе « Неизданное ДТП и ЧП » во «ВКонтакте».

Запись вызвала бурное обсуждение в комментариях под постом. Женская половина участников группы была едина во мнении, что «убила бы», если бы супруг решился на подобную прогулку.



Скоростной беби-заезд также сняли камеры уличного наблюдения, видео оказалось в распоряжении «Фонтанки». Стоит отметить, что максимальная скорость, которую могут развивать сегвеи, составляет 50 километров в час.

