Купчинская тьма. Мужчина прожил в квартире с убитой матерью четыре дня

Как стало известно «Фонтанке» 9 июля, накануне в полицию Фрунзенского района поступило сообщение от 47-летнего мужчины о ЧП в квартире, где он живет.



Когда наряд прибыл на место, выяснилось, что в указанной квартире находится тело пожилой матери заявителя. Женщина была убита. На её теле эксперты, вызванные полицией и СК, насчитали полтора десятка ножевых ранений.



Мужчина, по предварительной информации, сообщил, что 4 или 5 июля (не смог вспомнить точно когда) у него случилась ссора с матерью и он схватился за нож. А потом просто несколько дней жил в квартире рядом с убитой.

