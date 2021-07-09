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Купчинская тьма. Мужчина прожил в квартире с убитой матерью четыре дня

В Петербурге задержан мужчина, который убил мать и жил рядом с её телом четыре дня

Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено Следственным комитетом после обнаружения в квартире на улице Олеко Дундича тела 72-летней женщины.

Как стало известно «Фонтанке» 9 июля, накануне в полицию Фрунзенского района поступило сообщение от 47-летнего мужчины о ЧП в квартире, где он живет.

Когда наряд прибыл на место, выяснилось, что в указанной квартире находится тело пожилой матери заявителя. Женщина была убита. На её теле эксперты, вызванные полицией и СК, насчитали полтора десятка ножевых ранений.

Мужчина, по предварительной информации, сообщил, что 4 или 5 июля (не смог вспомнить точно когда) у него случилась ссора с матерью и он схватился за нож. А потом просто несколько дней жил в квартире рядом с убитой.

Полицию же он вызвал потому, что тело из-за жары начало издавать неприятный запах.

Как говорят, мужчина состоит на учете в ПНД.

Его увезли в СК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Комментарии (3)

Nerevar
Учёт в ПНД вне закона. Учёт отменили в 1992 году, к сведению.
Maik5
Белочка навестила.
Wert
Похоже квартирка освободилась
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