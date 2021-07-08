Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Пожар на улице Вавиловых произошел вечером 8 июля. По информации петербургского МЧС, загорелся больничный трансформатор, а затем обмотка вентиляционного канала томографа на площади три квадратных метра. До прибытия пожарных эвакуировали полсотни человек — пациенты и персонал. Открытый огонь быстро потушили, но первый этаж был задымлен. «Мы спускались со второго этажа, под нами, получается, загорелось. К нам пришли пожарные, сказали, всем выйти. Мы кучкой собрались, восемь человек, и ушли», — рассказала корреспонденту «Фонтанки» одна из медсестёр больницы.

Её коллега уходила из медучреждения в кислородной маске. «Я шла по коридору в респираторе и почувствовала запах: как проводка горит. Зашла в процедурный кабинет, и минут через 15 уже ко мне ворвались пожарные, весь коридор в дыму... Потом уже сказали, что горит в стороне КТ-1. Лично меня выводили уже в кислородной маске, потому что коридор был в клубах чёрного дыма. В первую очередь вывели всех из смотровых. Реанимация тоже на первом этаже, оттуда вывели. Пациентов блока экзогенной интоксикации выводили через реанимацию. Кого-то на каталках, кто-то сам шёл. Всех переписали, включая тех, кого скорые увезли [в другие медучреждения]. Всё очень организованно, но, честно говоря, работая 36 лет в этой больнице, в первый раз вижу такой ужас», — рассказала она «Фонтанке».

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Как сообщили в Елизаветинской больнице, загорелась обмотка вентиляционного канала томографа на площади три квадратных метра. По информации «Фонтанки», аппарат КТ произведен в 2006 году, то есть «ресурс давно выработан» — медучреждение принимает до 500 человек в сутки, из них до 200 требуется аппарат КТ. Чаще всего для пациентов с подозрением на коронавирусную пневмонию. При этом совсем недавно оборудование ремонтировали.



В пресс-службе Елизаветинской также добавили, что причины произошедшего устанавливаются. После того, как пожарные закончили работу, к журналистам вышел главный врач Сергей Петров, который рассказал, что загоревшееся оборудование давно требует замены.

«Известно, что произошло воспламенение в трансформаторе одного из компьютерных томографов. Было открытое пламя, в это время в кабинете не было ни сотрудников, ни пациентов. Заметили, что задымление идёт через дверь, поэтому вызвали пожарную бригаду. Пожар был сразу локализован. Пострадавших ни среди сотрудников, ни среди пациентов — нет. Я прошёл через все этажи, там уже и запаха практически нет. <…> Выгорело три квадратных метра в кабинете КТ. Причём сам аппарат КТ не был повреждён. Он сейчас залит водой, будем сушить его и приводить в порядок. Это один из трёх компьютерных томографов, которые есть в больнице, поэтому на оказание помощи это никак не повлияет, но этот аппарат — 2006 года выпуска, он давно должен быть списан, но, к сожалению, мы вынуждены на нём работать», — сказал главврач.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Практически одновременно с Петровым на пожар прибыл профильный вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, но не задержался на месте происшествия, уехал почти сразу. К 21:00 часть пациентов больницы завели обратно — это те, кто в момент пожара находился в смотровой. Некоторых больных перераспределили в другие медучреждения. В Елизаветинской больнице говорят, что совсем скоро смогут снова начать принимать петербуржцев.

