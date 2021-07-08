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Пожарные справились с огнём в Елизаветинской больнице. Эвакуированы полсотни человек

МЧС Петербурга: Открытое горение в Елизаветинской больнице ликвидировано

Подробности пожара в Елизаветинской больнице на улице Вавиловых в Петербурге привели в городском управлении МЧС вечером 8 июля. В ведомстве отчитались о ликвидации открытого горения.

Информация о задымлении в помещениях на первом этаже медучреждения поступила около семи вечера. До прибытия пожарных из здания эвакуировали полсотни человек.

В МЧС также сообщили, что в подсобном помещении приёмного покоя обгорела обмотка вентиляционных труб на площади три квадратных метра. Открытое горение ликвидировано.

«Идёт проверка вышележащих этажей. Работает дымосос по проветриванию помещений», — добавили в городском ведомстве.

Ранее в пресс-службе Елизаветинской больницы «Фонтанке» сообщили, что предположительно загорелся аппарат КТ. Причины произошедшего устанавливают. Пострадавших нет.

© Фонтанка.Ру

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