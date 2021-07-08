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В Елизаветинской больнице в Петербурге начался пожар

В экстренные службы поступила информация о пожаре в медучреждении Калининского района Петербурга вечером 8 июля. По предварительной информации, горит в Елизаветинской больнице на улице Вавиловых.

Очевидцы в соцсетях пишут, что горят якобы приемный покой и кабинет КТ. На записи видно задымленные коридоры больницы.

Новость дополняется.

© Фонтанка.Ру

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