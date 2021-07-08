FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +30
75.20р88.78р
ТЕМА ДНЯ

В Петербурге ужесточают коронавирусный режим

Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
0
Печать

Эвакуированных пациентов Елизаветинской больницы после пожара распределяют в другие медучреждения

Пациентов из приёмного отделения, которых пришлось эвакуировать во время пожара в кабинете компьютерной томографии в Елизаветинской больнице, переводят в другие медучреждения. Об этом «Фонтанке» сообщили в Елизаветинской больнице вечером 8 июля.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», часть людей заводят обратно. Большинство из них, со слов одной из медсестёр, — это те, кто были в смотровой.

ПоделитьсяПоделиться

Сейчас на первом этаже, где произошёл пожар, наводят порядок, работают дымососы. В больнице говорят, что теоретически через час смогут снова начать принимать пациентов.

Информация о возгорании в медучреждении поступила около семи вечера. До приезда пожарных из здания эвакуировали полсотни человек. В пресс-службе Елизаветинской больницы «Фонтанке» сообщили, что причины произошедшего устанавливаются. Предварительно, загорелся томограф. Пострадавших нет.

© Фонтанка.Ру

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний