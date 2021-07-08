Пациентов из приёмного отделения, которых пришлось эвакуировать во время пожара в кабинете компьютерной томографии в Елизаветинской больнице, переводят в другие медучреждения. Об этом «Фонтанке» сообщили в Елизаветинской больнице вечером 8 июля.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», часть людей заводят обратно. Большинство из них, со слов одной из медсестёр, — это те, кто были в смотровой.
Сейчас на первом этаже, где произошёл пожар, наводят порядок, работают дымососы. В больнице говорят, что теоретически через час смогут снова начать принимать пациентов.
Информация о возгорании в медучреждении поступила около семи вечера. До приезда пожарных из здания эвакуировали полсотни человек. В пресс-службе Елизаветинской больницы «Фонтанке» сообщили, что причины произошедшего устанавливаются. Предварительно, загорелся томограф. Пострадавших нет.