Как сообщили «Фонтанке» в Елизаветинской больнице вечером 8 июля, загорелась обмотка вентиляционного канала томографа на площади три квадратных метра.
По словам собеседника издания, аппарат КТ — производства 2006 года, то есть «ресурс давно выработан», так как медучреждение принимает до 500 человек в сутки, из них для 200 требуется аппарат КТ — чаще всего для пациентов с подозрением на коронавирусную пневмонию. При этом совсем недавно оборудование ремонтировали.
Ранее в городском управлении МЧС отчитались, что информация о возгорании в медучреждении поступила около семи вечера. До приезда пожарных из здания эвакуировали полсотни человек. В пресс-службе Елизаветинской больницы «Фонтанке» сообщили, что причины произошедшего устанавливаются. Пострадавших нет.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»