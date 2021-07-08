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«Ресурс давно выработан». Томограф, загоревшийся в Елизаветинской больнице, использовали 15 лет

Стали известны новые подробности пожара на территории Елизаветинской больницы в Петербурге. По предварительной информации, загоревшееся оборудование было исправно, но использовалось последние десять лет в условиях большой нагрузки, которая возросла ещё больше в период пандемии коронавируса.

Как сообщили «Фонтанке» в Елизаветинской больнице вечером 8 июля, загорелась обмотка вентиляционного канала томографа на площади три квадратных метра.

По словам собеседника издания, аппарат КТ — производства 2006 года, то есть «ресурс давно выработан», так как медучреждение принимает до 500 человек в сутки, из них для 200 требуется аппарат КТ — чаще всего для пациентов с подозрением на коронавирусную пневмонию. При этом совсем недавно оборудование ремонтировали.

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Ранее в городском управлении МЧС отчитались, что информация о возгорании в медучреждении поступила около семи вечера. До приезда пожарных из здания эвакуировали полсотни человек. В пресс-службе Елизаветинской больницы «Фонтанке» сообщили, что причины произошедшего устанавливаются. Пострадавших нет.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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