Заместитель Беглова по здравоохранению досрочно вышел на работу из месячного отпуска

Вице-губернатор Петербурга по здравоохранению Олег Эргашев вышел из отпуска досрочно. Информацию об этом «Фонтанке» 5 июля подтвердили несколько собеседников в Смольном.



«С этого дня обязанности по сфере здравоохранения сняты с вице-губернатора Александра Бельского, так как Эргашев вышел из отпуска», — сообщил один из источников.

В пресс-службе Эргашева на вопрос о том, на работе ли вице-губернатор, «Фонтанке» не ответили.

Отметим, что 15 июня Эргашев в разгар третьей волны пандемии неожиданно ушёл в отпуск на месяц. Тогда же появились предположения, что это может быть связано с его последующим увольнением, однако подтверждений этому не появилось.