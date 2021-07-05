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Заместитель Беглова по здравоохранению досрочно вышел на работу из месячного отпуска

Вице-губернатор Петербурга по здравоохранению Олег Эргашев вышел из отпуска досрочно. Информацию об этом «Фонтанке» 5 июля подтвердили несколько собеседников в Смольном.

«С этого дня обязанности по сфере здравоохранения сняты с вице-губернатора Александра Бельского, так как Эргашев вышел из отпуска», — сообщил один из источников.

В пресс-службе Эргашева на вопрос о том, на работе ли вице-губернатор, «Фонтанке» не ответили.

Отметим, что 15 июня Эргашев в разгар третьей волны пандемии неожиданно ушёл в отпуск на месяц. Тогда же появились предположения, что это может быть связано с его последующим увольнением, однако подтверждений этому не появилось.

В начале июля Эргашев также принял участие в «Кубке медика»: депутат Юрий Авдеев запечатлел его с теннисной ракеткой в руках.

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Комментарии (1)

Nurofen
Вопрос не в том что досрочно вышел, а вопрос какого хрена он туда пошел? Уволить обоих вместе с Бегловым.
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