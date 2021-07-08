FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +30
74.06р87.56р
ТЕМА ДНЯ

В Петербурге ужесточают коронавирусный режим

Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
0
Печать

Спикер Госсовета Татарстана высказался против «комнаты для секса» и курилки в здании парламента

Депутаты в Татарстане обсудили создание в здании парламента комнаты для секса

Депутаты Госсовета Татарстана неожиданно обсудили в ходе последнего в этой сессии заседания возможность создания в помещении республиканского парламента «комнаты для секса».

Как сообщает 8 июля издание «Подъём», к этой теме обратился, говоря о ремонте здания Госсовета, спикер Фарид Мухаметшин. Когда он рассказывал о сроках выполнения работ, депутат Николай Рыбушкин спросил его: «На каком этаже будет курительная комната?» Мухаметшин заверил, что её точно не будет, добавив при этом: «Ещё ты для секса какого-нибудь попросишь комнатушку».

В пресс-службе Госсовета по этому поводу заявили, что председатель сказал это «сгоряча». «Фарид Хайруллович говорил, что не считает необходимыми какие-то дополнительные помещения. Он сказал: надеюсь, когда вы вернётесь из отпуска, ремонт будет завершён. Не знаю, кто крикнул про курительные комнаты. А Фарид Хайруллович просто усилил, что никаких других комнат, кроме рабочих, тут не будет. И курительных в том числе. Это было сказано сгоряча», — пояснила глава пресс-службы Резида Макуева.

Сам депутат Рыбушкин позднее признался, что вопросом о курительных комнатах он просто хотел разрядить обстановку. «Да это просто так — шутка. Маленько отвлечь всех», — заявил, в свою очередь, парламентарий.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний