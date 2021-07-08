Как сообщает 8 июля издание «Подъём», к этой теме обратился, говоря о ремонте здания Госсовета, спикер Фарид Мухаметшин. Когда он рассказывал о сроках выполнения работ, депутат Николай Рыбушкин спросил его: «На каком этаже будет курительная комната?» Мухаметшин заверил, что её точно не будет, добавив при этом: «Ещё ты для секса какого-нибудь попросишь комнатушку».

В пресс-службе Госсовета по этому поводу заявили, что председатель сказал это «сгоряча». «Фарид Хайруллович говорил, что не считает необходимыми какие-то дополнительные помещения. Он сказал: надеюсь, когда вы вернётесь из отпуска, ремонт будет завершён. Не знаю, кто крикнул про курительные комнаты. А Фарид Хайруллович просто усилил, что никаких других комнат, кроме рабочих, тут не будет. И курительных в том числе. Это было сказано сгоряча», — пояснила глава пресс-службы Резида Макуева.



Сам депутат Рыбушкин позднее признался, что вопросом о курительных комнатах он просто хотел разрядить обстановку. «Да это просто так — шутка. Маленько отвлечь всех», — заявил, в свою очередь, парламентарий.

