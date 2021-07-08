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Сломавшийся светофор устроил трехдневный бардак на Тучковом мосту

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Поломка аппаратуры светофора почти три дня собирала пробки в центре Петербурга. Проблем водителям добавляло и отсутствие регулировщика.

О неработавшем несколько дней светофоре на Тучковом мосту сообщил 8 июля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Алексей. «Где хотя бы регулировщик? (Я думаю, он бы на этом солнце через час сам бы все починил)... Ну ладно часик — но тут третий день!» — возмутился он. Очевидцы отмечали, что из-за поломки светофора на мосту творился настоящий бардак, особенно в часы пик.

Участник группы Вадим добавил, что сообщал о поломке в соответствующую службу еще 7 июля. «И до меня кто-то оставлял заявку, сказали, что там сильная поломка, и когда починят, не знают... Регулировщик там и правда не повредил бы!» — отметил он.

В пресс-службе СПб ГКУ «ДОДД» «Фонтанке» рассказали, что причиной коллапса стал выход из строя управляющей аппаратуры светофора. Это произошло в 20:06 6 июля, и починили ее только в 11 часов утра 8 июля. На этот раз в поломке виновата не жара.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

Gorki
Регулировщика им. А кто проезд ВИПов будет обеспечивать?
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