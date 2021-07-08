FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+32°C/Завтра: +30
74.06р87.56р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
0
Печать

Водитель, «под кайфом» столкнувшийся с маршруткой и деревом на Лахтинском, получил 4 года строгого режима

Суд вынес приговор водителю, устроившему ДТП с маршруткой и деревом на севере Петербурга

ПоделитьсяПоделиться

В Петербурге вынесли приговор водителю автомобиля, который сел за руль под наркотиками и устроил ДТП с маршруткой и деревом, в котором серьезно пострадал его пассажир. На скамье подсудимых мужчина оказался не впервые.

Авария произошла 17 июня 2020 года около 9:40 у дома 104 по Лахтинскому проспекту. Как сообщает 8 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял принадлежащим другому гражданину автомобилем Volkswagen Polo. Мужчина ехал по Лахтинскому от Коннолахтинского проспекта в сторону улицы Савушкина в левом ряду со скоростью порядка 70 км/ч. В правом попутно с меньшей скоростью двигался автобус ПАЗ.

Как установил суд, водитель «Поло» отвлекся от управления, перестроился в правый ряд, не пропустив маршрутку, и столкнулся с ней. После этого «Фольксваген» съехал с дороги и врезался в дерево. В результате пассажир легкового автомобиля получил тяжелые травмы.

Водитель легковой, как оказалось, ранее уже был осужден за преступление средней тяжести, совершенное по неосторожности. Мужчина свою вину признал. Суд установил, что он трудоустроен, женат и имеет на иждивении 6-летнего ребенка, соседи на него не жалуются.

Приморский районный суд Петербурга признал мужчину виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил его к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы и лишению прав на 2 года и 4 месяца. По совокупности с приговором Красносельского районного суда от 2018 года подсудимый получил 4 года в исправительной колонии строгого режима с тем же сроком лишения прав. Также с него взыскали 400 000 рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Под стражу мужчину взяли прямо в зале суда.

Фото: «Дорожный инспектор»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний