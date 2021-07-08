Авария произошла 17 июня 2020 года около 9:40 у дома 104 по Лахтинскому проспекту. Как сообщает 8 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял принадлежащим другому гражданину автомобилем Volkswagen Polo. Мужчина ехал по Лахтинскому от Коннолахтинского проспекта в сторону улицы Савушкина в левом ряду со скоростью порядка 70 км/ч. В правом попутно с меньшей скоростью двигался автобус ПАЗ.

В Петербурге вынесли приговор водителю автомобиля, который сел за руль под наркотиками и устроил ДТП с маршруткой и деревом, в котором серьезно пострадал его пассажир. На скамье подсудимых мужчина оказался не впервые.

Как установил суд, водитель «Поло» отвлекся от управления, перестроился в правый ряд, не пропустив маршрутку, и столкнулся с ней. После этого «Фольксваген» съехал с дороги и врезался в дерево. В результате пассажир легкового автомобиля получил тяжелые травмы.

Водитель легковой, как оказалось, ранее уже был осужден за преступление средней тяжести, совершенное по неосторожности. Мужчина свою вину признал. Суд установил, что он трудоустроен, женат и имеет на иждивении 6-летнего ребенка, соседи на него не жалуются.