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Хьюстон: К МКС приближается космический мусор

На расстоянии около 4,5 км 8 июля рядом с МКС пролетит космический мусор. Если данные изменятся, станцию могут подвинуть.

Как сообщает Роскосмос, максимальное сближение спрогнозировано на 16:16 в четверг, 8 июля.

«Хьюстон увидел угрозу сближения завтра МКС с неопознанным объектом («космический мусор») до 4,8 км с умеренной вероятностью. 10^-5 — порог, когда наступает время нервничать. Наши согласны лишь в оценке расстояния. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения», — сообщил в Telegram гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Данные будут сверять, и если за 28 или 6 часов до сближения появится информация об опасной ситуации, то орбита станции будет скорректирована.

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Комментарии (1)

265066858
Вот интересно, почему не могут создать космический пылесос?)) Почистили бы все там и летали себе спокойно)
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