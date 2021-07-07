Хьюстон: К МКС приближается космический мусор

На расстоянии около 4,5 км 8 июля рядом с МКС пролетит космический мусор. Если данные изменятся, станцию могут подвинуть.

Как сообщает Роскосмос, максимальное сближение спрогнозировано на 16:16 в четверг, 8 июля.

«Хьюстон увидел угрозу сближения завтра МКС с неопознанным объектом («космический мусор») до 4,8 км с умеренной вероятностью. 10^-5 — порог, когда наступает время нервничать. Наши согласны лишь в оценке расстояния. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения», — сообщил в Telegram гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.