Соло бабы с яйцами

А организовал Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой — супругой третьего президента страны Дмитрия Медведева. И было это еще до введения в обиход слова «скрепа».

Двумя годами ранее жители Мурома подсуетились и собрали подписи под обращением о «Всероссийском дне супружеской любви и семейного счастья (в память благоверных князей Петра и Февронии Муромских)», в котором призывали объявить 8 июля всероссийским праздником, посвящённым нравственным и духовным семейным ценностям в пику буржуйскому Дню святого Валентина.



Сергей Степашин, глава Счётной палаты, почётный гражданин Мурома, и другие государственные и общественные деятели подписали коммюнике об учреждении праздника. Инициативу поддержали региональные руководители и общественные деятели. Государственная дума, Совет Федерации и Русская православная церковь проявили единодушие в организации праздника.

У праздника и награда имеется — медаль с ромашкой и ликами Петра и Февронии под девизом «За любовь и верность семье». Вручают особо отличившимся семьянинам, видимо. Дескать, пусть хипстеры сердечками запакостят весь Интернет, а мы предложим свой ответ — патриотичный, родной. Праздник вызвал множество споров из-за персон Петра и Февронии — пары семейной, но бездетной. Но, как водится, царский подарок оказался не по плечу подданным, потому о Дне семьи и верности народ не знает. Да и что, собственно, праздновать? Росстат заявляет: число разводов в России в апреле 2021 года выросло почти в 4,5 раза за год. И пандемия не единственное объяснение скорбной статистики. «Традиционные ценности», возведенные в ранг скрепы, на деле оказались манифестом не вполне ясных и выполнимых ценностей, а порой и не ценностей вовсе.



«Без выноса мозга»

— Я хочу комфортных отношений и без выноса мозга, — признается каждый второй пользователь сайта знакомств. Если по-русски, то речь идет о свободных отношениях, которые не подразумевают ответственности и идут вразрез с чувством долга. «Никто никому ничего не должен» — эту мантру твердят адепты свободных отношений, полагая, что «удобный партнер» прельстится богатым внутренним миром и ярким сексом.

А собственно, так ли заманчив секс? Именно об этой стороне жизни крепко задумались отечественные режиссеры, подарив соотечественникам целый букет сериалов — именно об этом. «Содержанки» не единственное современное сериальное высказывание о сексуальной жизни россиян. «Чики», «Клиника счастья», «Хеппи энд» — в последние годы режиссеры думают именно об этом. И показывают кино не про трепетных див, которые «молча гибнуть должны» в поисках женского счастья с принцем, а о более реальных и циничных персонажах.

В 2017-м Виктор Пелевин вывел в своем романе «iPhuck 10» «бабу с яйцами» (Маруху Чо). Ну, героиня родилась не вчера и вообще всегда была, скажет мудрый читатель — и будет прав. «Баба с яйцами» в книге Пелевина— «девочка, которая подсадила себе тестостероновые диспенсеры, благодаря чему ее тело стало мускулистей и сильнее». «Баба с яйцами» невероятно умна, агрессивна, сексуально активна, в рот ей палец или что другое совать без разрешения не надо. Актриса Дарья Мороз сыграла роль Марухи Чо в спектакле по этой книге спустя год после ее выхода. Режиссером был Константин Богомолов, он же стал режиссером первого сезона сериала «Содержанки» в 2019 году. Телеканал START снял третий сезон, сменив режиссера, теперь это Юрий Мороз.



Страна, живущая в нескольких реальностях, отчаянно ищет новый язык, на котором можно говорить об отношениях, сексе и проблемах, с этим связанных. А «баба с яйцами», народившись в романе Пелевина, уверенно завоевала свою популярность. Женщины решают проблемы не просто наравне с мужчинами, часто мужчины им проигрывают в этой сексуально-гендерной схватке. Они энергичны, жестки, циничны и смелы, будь то провинциальная проститутка, решившая замутить честный бизнес в глубинке («Чики) или принципиальная женщина-следователь («Содержанки»), или гениальный врач «Клиники счастья». Эта женщина сама выбирает себе партнеров, в сексе раскованна, доминирует (эротические сцены Дарье Мороз дались особенно убедительно). Она не женственна, «бабе с яйцами» очень подходит слово «партнер». Выглядит мужеподобно. Стройное сильное тело, короткая стрижка, брюки. Ну, на то она и баба с яйцами, чтобы мужчины (партнеры сексуальные и деловые) боялись и уважали.

«Яйца вырастут сами собой!»

Герои «Содержанок» — чиновники, бизнесмены, их жены, любовницы, эскортницы, есть и школьный учитель, актрисы, следователи. Люди разные, но все они живут в Москве и перманентно вступают в половые отношения. Надо отдать должное, «Содержанки» хороши не только актерской игрой (за исключением жены известного медиамагната, но она не актриса), но и диалогами, в которых отражается рыночная философия нового времени.



«Вы сами для себя центр вселенной, и если вы это почувствуете, яйца вырастут сами собой!» — вещает психотерапевт в сериале. «Хозяин жизни — человек со стальными яйцами», — убеждает богатого клиента психотерапевт, эффектная дама, тоже не лишенная стального атрибута. Ее пациент — чиновник, изменяющий своей жене, но и зависящий от нее. Вопрос: «Вас кто-нибудь любит не за деньги?» — ставит его в тупик: «Доктор, просто так никто никого не любит!» Эта нехитрая философия — рефрен всего сериала, а он не о «любви» и не об «отношениях» (именно этим эвфемизмом обычно неуклюже называют союз мужчины и женщины.

«Тебе нужны деньги, а мне жена и секс», — расставляет приоритеты один из героев, он женился на своей любовнице, четко понимая, что и зачем. Тут можно было бы порадоваться витальной мощи героев, но что-то не получается. Секс здесь — валюта, разменная монета, бегство от одиночества: «Нашарил я в постели что-то теплое и упругое — так я орел и молодец, вроде и жить не так скучно».

«Содержанки» ослепляют блеском бриллиантов и имплантов, а роскошные интерьеры домов героев шокируют не столько китчем, сколько мертвенностью. Костюмеры, декораторы вообще ловко поймали метафору «живого трупа», который пьет кровь и совокупляется. А зачем мертвецу уют? Ему нужна кровь, деньги и секс, чтобы казаться живым. Потому герои отчаянно идут по головам, убивают, подставляют друг друга в перерывах между соитиями, кстати, весьма агрессивными. Ну какая тут ваниль, если встретились два «партнера» и меряются яйцами? Это — война. Но эмоциональная и страстная. Вообще, поведение героев напоминает прописанный алгоритм, настолько стереотипны жесты и мотивы поведения. Мужчины и женщины периодически сплевывают признания в любви. Но это так — по инерции…



Та же философия в «Клинике счастья». Там к битве полов и демонстрации «женской силы» добавляется карикатура на патриархат. Суперврач Алена (спец по оргазмам, гормонам, кардиологии и психологии) в исполнении все той же Дарьи Мороз — элегантная, умная, успешная, сексуальная женщина. Неловко, правда, что 50-летнюю героиню играет 37-летняя актриса: а не эйджизм ли это, а? В жизни Алены нарисовались проблемы — у мужа любовница. Разлучнице 25 — этакая пародия на «идеальную женщину», быть которой учит «Инстаграм», ушибленный домостроем и прогрессивными практиками. Это милое, но глуповатое создание в оборках и облаке «осознанной женственности». Тем не менее муж, хотя ребенка на стороне и завел, даже помыслить об уходе от своей крутой и дерзкой супруги со стальными яйцами не может.

Без обид, но расстановка любовных пар в «Клинике счастья» — это движение Земли вокруг Солнца, где солнце, уж простите, — женские персонажи. Обильная телом и комплексами чиновница, которой Алена вернула оргазмы, мужа, уверенность в себе, строит весь дом, вспомнив, что «она сверху» во всех смыслах слова. Молодая школьная учительница, по которой сохнет несовершеннолетний ученик, — зазноба и для подростка, и для ее придурковатого мужа-мента. Она свет очей. Пациентки «Клиники счастья» сами решают, уходить от токсичного мужа или терпеть, заводить ребенка или нет. В общем, они умницы, красавицы, страдалицы на фоне весьма блеклого мужского контингента. Мужчина — аксессуар «новой женщины»: слабый, коварный, похотливый. То есть именно такой, каким долгое время общество отчаянно малевало женщину. И похоже, женщина пришла отомстить, да и срослась с «яйцами», чтобы выжить.



Это бросается в глаза, и кажется, что создатели сериалов заигрывают с женской аудиторией, манипулируют модой на новую этику и феминизм. Но если сериал — нанизывание социальных стереотипов, то пойманы они точно. Секс — способ манипуляции, суррогат тепла и имитация витальности, необходимой для «особи с яйцами». Ну а то, что сперма — цемент непрочный, заставляет создавать новые пары перманентно.

И это, увы, совсем не счастье, а клиника.

В общем, с любовью, семьей и верностью выходит как-то не того.

А так — с праздником!

Мария Башмакова

