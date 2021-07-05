В Новосибирской области смертельное происшествие с автомобилем случилось на берегу водохранилища. Женщина села за руль и наехала на одну из отдыхающих и палатку с детьми.
Как сообщает 5 июля УГИБДД по Новосибирской области, инцидент произошел в субботу, 3 июля, около 17 часов по местному времени на берегу Обского водохранилища в районе села Завьялово. По предварительным данным, 50-летняя женщина без водительских прав, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, сбила 29-летнюю женщину, находившуюся возле туристической палатки, а затем наехала на саму палатку, в которой были трое детей.
В результате мать скончалась от полученных травм, а двум девочкам в возрасте 3 и 6 лет потребовалась медицинская помощь. Как пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, одна в состоянии средней тяжести находится в травматологии, состояние второй оценивают как тяжелое, ее прооперировали и поместили в реанимацию.
По факту произошедшего полиция Новосибирской области возбудила уголовное дело.