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Автомобиль наехал на палатку на берегу под Новосибирском, задавив мать и отправив в больницу двух детей

Женщина погибла и двое детей пострадали при наезде автомобиля на палатку в Новосибирской области

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В Новосибирской области смертельное происшествие с автомобилем случилось на берегу водохранилища. Женщина села за руль и наехала на одну из отдыхающих и палатку с детьми.

Как сообщает 5 июля УГИБДД по Новосибирской области, инцидент произошел в субботу, 3 июля, около 17 часов по местному времени на берегу Обского водохранилища в районе села Завьялово. По предварительным данным, 50-летняя женщина без водительских прав, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, сбила 29-летнюю женщину, находившуюся возле туристической палатки, а затем наехала на саму палатку, в которой были трое детей.

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В результате мать скончалась от полученных травм, а двум девочкам в возрасте 3 и 6 лет потребовалась медицинская помощь. Как пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, одна в состоянии средней тяжести находится в травматологии, состояние второй оценивают как тяжелое, ее прооперировали и поместили в реанимацию.

По факту произошедшего полиция Новосибирской области возбудила уголовное дело.

Фото: УГИБДД по Новосибирской области
Фото: УГИБДД по Новосибирской области

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Комментарии (5)

piterez
Скорее всего ненамеренно... без прав за руль - уже нарушение, а последствия нарушения запрограммированы...
Кони Анатолий Ф.
Вопрос в том, случайно ли произошел наезд или, что более вероятно, это стало апогеем конфликта между отдыхающими. Иначе зачем человеку без прав садится за руль автомобиля.
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