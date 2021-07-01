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Более двух сотен детей погибли в ДТП на российских дорогах с начала года

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал о детской смертности в ДТП на дорогах России. В 2021 году счет жертв уже идет на сотни. В основном это пассажиры.

За прошедшие месяцы 2021 года в дорожных авариях погибли уже более 200 детей. В 2020 году ДТП унесли 522 детские жизни. И хотя каждый год число жертв снижается, а за последние 10 лет детская смертность в ДТП снизилась более чем в два раза, погибших все равно много, приводит слова Черникова ТАСС 1 июля.

При этом 70% детей погибают, находясь в автомобиле у взрослых, отмечает глава ГИБДД.

«То есть взрослые не обеспечили безопасность ребенка. Нулевая смертность должна быть достигнута с этой категорией наших маленьких участников дорожного движения. И когда мы поймем, что эти жизни сохраняем, тогда и меры поведения на дорогах изменятся у всех», — считает Черников.

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Комментарии (9)

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Как не странно, здесь Путин совсем не виноват. Разгильдяйство , пьянство и хамство на дорогах уносит человеческие жизни и еще больше людей делает калеками.
А13579
Родителей, ведущих детей на красный или перебегающих с детьми в неположенном месте перед машинами, надо наказывать вплоть до лишения родительских прав. Они ведут своего ребёнка прямиком на кладбище. Ребёнок чуть подрастёт, пойдёт один и пойдёт или побежит именно так, как научили его родители. Учитывая, что ребёнок не такой внимательный, принцип "пешеходвсегдаправ" сыграет с ним дурную, часто смертельную роль.
261409821
и что, после такой статистики глава государственной инспекции по Безопастности дорожного движения в остставку уйти не хочет?
ведь если безопастность на дорогах настолько низкая - то это помимо прочего его недоработка. его и его сотрутников.
не пора ли ему лично ответить за эти жертвы?
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