Более двух сотен детей погибли в ДТП на российских дорогах с начала года

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал о детской смертности в ДТП на дорогах России. В 2021 году счет жертв уже идет на сотни. В основном это пассажиры.



За прошедшие месяцы 2021 года в дорожных авариях погибли уже более 200 детей. В 2020 году ДТП унесли 522 детские жизни. И хотя каждый год число жертв снижается, а за последние 10 лет детская смертность в ДТП снизилась более чем в два раза, погибших все равно много, приводит слова Черникова ТАСС 1 июля.

При этом 70% детей погибают, находясь в автомобиле у взрослых, отмечает глава ГИБДД.