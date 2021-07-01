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Фотошоп или шутка природы? Петербуржец снял «небесные пончики»

Житель Петербурга наблюдал лентикулярные облака

Фотографии необычных облаков сделал петербуржец Павел. Они похожи на лентикулярные, или чечевицеобразные облака, редкие для нашего региона.

Павел рассказал «Фонтанке», что наблюдал эти облака 30 июня в Саблино и в дневные часы, и вечером.

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Такие образования возникают на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Даже при сильном ветре они остаются неподвижными, как будто приклеенными к небу. Причина в том, что в них происходит непрерывный процесс: воздух поднимается выше уровня конденсации, сгущаются водяные пары, а на нисходящем пути водяные капли испаряются.

Чечевицевидные облака часто образуются в горах, над вершинами, и считаются предсказателями приближающегося атмосферного фронта. В Петербурге и области их видят нечасто, однако такие случаи есть. Два года назад «эскадрон НЛО» завис над КАД.

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Комментарии (2)

266123625
Это к вам прилетели марсиане на переговоры с президентом рф в.путиным вместе с в.зеленским так что готовьтесь .
266111830
На коронавирус похоже
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