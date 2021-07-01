Фотографии необычных облаков сделал петербуржец Павел. Они похожи на лентикулярные, или чечевицеобразные облака, редкие для нашего региона.
Павел рассказал «Фонтанке», что наблюдал эти облака 30 июня в Саблино и в дневные часы, и вечером.
Такие образования возникают на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Даже при сильном ветре они остаются неподвижными, как будто приклеенными к небу. Причина в том, что в них происходит непрерывный процесс: воздух поднимается выше уровня конденсации, сгущаются водяные пары, а на нисходящем пути водяные капли испаряются.
Чечевицевидные облака часто образуются в горах, над вершинами, и считаются предсказателями приближающегося атмосферного фронта. В Петербурге и области их видят нечасто, однако такие случаи есть. Два года назад «эскадрон НЛО» завис над КАД.