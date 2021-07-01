На российских дорогах могут разрешить 150 км/ч

Госавтоинспекция РФ рассматривает вопрос об увеличении максимально допустимой скорости движения транспорта до 150 км/ч. Она будет действовать только на некоторых дорогах — где это безопасно.

Как сообщает ТАСС 1 июля, по словам Черникова, в ГИБДД РФ рассматривают возможность повышения скорости до 150 км/ч на некоторых участках дорог. «Но там, где это безопасно», — отметил он.

«Я думаю, что водители как раз будут благодарны, где они смогут проехать спокойно, комфортно, со скоростью, которая обеспечит безопасность, и она не будет минимизирована до какого-то очень мелкого предела», — цитирует Черникова РИА Новости.