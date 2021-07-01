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На российских дорогах могут разрешить 150 км/ч

Госавтоинспекция РФ рассматривает вопрос об увеличении максимально допустимой скорости движения транспорта до 150 км/ч. Она будет действовать только на некоторых дорогах — где это безопасно.

Как сообщает ТАСС 1 июля, по словам Черникова, в ГИБДД РФ рассматривают возможность повышения скорости до 150 км/ч на некоторых участках дорог. «Но там, где это безопасно», — отметил он.

«Я думаю, что водители как раз будут благодарны, где они смогут проехать спокойно, комфортно, со скоростью, которая обеспечит безопасность, и она не будет минимизирована до какого-то очень мелкого предела», — цитирует Черникова РИА Новости.

Ранее он рассказывал, что в следующем году в России появится оборудование, с помощью которого сотрудники полиции смогут моментально выявлять нетрезвых водителей.

Год назад замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин заявлял, что со временем можно увеличить разрешенную скорость на высокоскоростных участках дорог сначала до 130 км/ч, а затем и до 150 км/ч. Вице-премьер Марат Хуснуллин также говорил о возможном увеличении лимита на некоторых платных трассах. До 130 км/ч сейчас можно разгоняться на нескольких участках платной трассы М-11 «Нева».

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Комментарии (23)

candie
Черников - молодец. хорошо бы, чтоб этих "некоторых дорог" стало как можно больше.
zavval
Перераспределение: у электросамокатов отняли, машинам добавили.)))
PharaonSP
Ого, значит 170 до Москвы полетим за 4,5 часа, надо тогда менять машину на машинку с хорошей шумкой и возможностью ехать не на максимальных оборотах при такой скорости
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