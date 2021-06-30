Петрушевская с Гречкой откладываются: фестиваль поэзии «Маяк» перенесён на новую дату

Фестиваль современной поэзии «Маяк» перенесён из-за коронавирусных ограничений. Как 30 июня сообщили организаторы, читать свои произведения со сцены прозаики и драматурги приедут в «Севкабель Порт» 11 сентября. Первоначально событие должно было состояться 31 июля.
«Несмотря на перенос, заявленный ранее лайн-ап сохраняется в полном формате — для гостей выступят поэтесса и драматург Людмила Петрушевская, группа Zerolines с Олегом Нестеровым, екатеринбургская группа «Курара», певица Гречка и другие поэты и музыканты», — сказано в заявлении о случившихся изменениях.
Входные билеты также остаются действительны. Тем, кому новая дата не подходит по каким-то причинам, нужно связаться с билетным оператором до 15 июля и заполнить анкету на сайте.
Среди гостей «Маяка» в этом году будут поэт и медиаменеджер Демьян Кудрявцев, поэт и драматург Андрей Родионов, книжный обозреватель Егор Михайлов, фронтмен московской инди-группы OQJAV Вадик Королёв, солистка АИГЕЛ Айгель Гайсина и другие.
Создатели фестиваля называют его «крупнейшим» среди поэтических событий подобного рода во всей стране. До этого любители поэзии и музыки собирались в пространстве ARTPLAY.