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Петрушевская с Гречкой откладываются: фестиваль поэзии «Маяк» перенесён на новую дату

Фото: предоставлено организаторами
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Фестиваль современной поэзии «Маяк» перенесён из-за коронавирусных ограничений. Как 30 июня сообщили организаторы, читать свои произведения со сцены прозаики и драматурги приедут в «Севкабель Порт» 11 сентября. Первоначально событие должно было состояться 31 июля.

«Несмотря на перенос, заявленный ранее лайн-ап сохраняется в полном формате — для гостей выступят поэтесса и драматург Людмила Петрушевская, группа Zerolines с Олегом Нестеровым, екатеринбургская группа «Курара», певица Гречка и другие поэты и музыканты», — сказано в заявлении о случившихся изменениях.

Входные билеты также остаются действительны. Тем, кому новая дата не подходит по каким-то причинам, нужно связаться с билетным оператором до 15 июля и заполнить анкету на сайте.

Среди гостей «Маяка» в этом году будут поэт и медиаменеджер Демьян Кудрявцев, поэт и драматург Андрей Родионов, книжный обозреватель Егор Михайлов, фронтмен московской инди-группы OQJAV Вадик Королёв, солистка АИГЕЛ Айгель Гайсина и другие.

Создатели фестиваля называют его «крупнейшим» среди поэтических событий подобного рода во всей стране. До этого любители поэзии и музыки собирались в пространстве ARTPLAY.

Фото: предоставлено организаторами

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