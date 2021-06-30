Петрушевская с Гречкой откладываются: фестиваль поэзии «Маяк» перенесён на новую дату

Фестиваль современной поэзии «Маяк» перенесён из-за коронавирусных ограничений. Как 30 июня сообщили организаторы, читать свои произведения со сцены прозаики и драматурги приедут в «Севкабель Порт» 11 сентября. Первоначально событие должно было состояться 31 июля.



«Несмотря на перенос, заявленный ранее лайн-ап сохраняется в полном формате — для гостей выступят поэтесса и драматург Людмила Петрушевская, группа Zerolines с Олегом Нестеровым, екатеринбургская группа «Курара», певица Гречка и другие поэты и музыканты», — сказано в заявлении о случившихся изменениях.

