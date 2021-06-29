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У сериала «Благие знамения» будет второй сезон

Популярный сериал «Благие знамения», основанный на одноименном романе британских писателей Терри Пратчета и Нила Геймана, получит продолжение. Об этом сообщило 29 июня издание Variety.

Исполнители главных ролей — Майкл Шин («Сумерки. Сага. Новолуние», «Фрост против Никсона») и Дэвид Теннант (также известный по сериалу «Доктор Кто») — вернутся на съемочную площадку.

Съемки второго эпизода, который будет состоять из шести серий, начнутся в этом году в Шотландии. Дата премьеры же пока неизвестна. Производством займутся Amazon и BBC.

«Благие знамения» были сняты по книге 1990 года, написанной в жанре юмористического городского фэнтези. Главные герои сериала — Азирафаэль, ангел и по совместительству букинист, и Кроули, демон, — стремятся предотвратить пришествие антихриста и финальную битву между Раем и Адом.

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Комментарии (1)

266081655
Жизнь - это бесконечный бандитский сериал, а люди в ней - актёры....
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