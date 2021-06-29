FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +25
72.18р86.17р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
3
Печать

В Греции нашли «Голову женщины», похищение которой называли «кражей века»

Найдены картины Пикассо и Мондриана из Национальной галереи Афин

Картина Пабло Пикассо «Голова женщины» и работа Пита Мондриана «Мельница в Штаммере» были найдены греческой полицией на окраине Афин. Они были украдены в 2012 году из Национальной галереи. О раскрытии преступления рассказала 29 июня Би-би-си.

Дерзкое похищение называли «кражей века»: работы были вырезаны из рам ранним утром и вынесены всего за несколько минут.

Со ссылкой на анонимный источник СМИ сообщают, что по делу о похищении арестован грек. Ранее несколько месяцев назад представители греческой полиции упоминали, что верят: произведения не были вывезены из страны.

Картину «Голова женщины» Пикассо написал в стиле кубизма и лично подарил Национальной галерее в 1949 году в знак признательности за борьбу греков с фашизмом.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Анатолий Смирнов
Это не греки, это Пикасец к концу жизни совсем забурел, признал себя богом живописи и не стеснялся не только производить подобные "шедевры", но и дарить их в качестве "знака признательности за борьбу греков с фашизмом". Но есть в нашем Отечестве достойный продолжатель навязывания своих "шедевров" другим даже странам. И ему труднее, поскольку шедЭвры гораздо массивнее и их трудно спрятать в какой-нибудь музейчик, а выставить это на улице напоказ без колебаний готов был только Лужок покойный...
Андрей К._5e4ce28835681
Кто-нибудь может объяснить мне эстетику этой картины? Зачем она была написана, на что там надо смотреть, какие мысли она должна вызывать и какие чувства надо испытывать?
hal9000
Мда..чёт у греков представление о женской красоте...незнааааю..наверно последствия внутриродовых браков..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний