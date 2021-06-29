Картина Пабло Пикассо «Голова женщины» и работа Пита Мондриана «Мельница в Штаммере» были найдены греческой полицией на окраине Афин. Они были украдены в 2012 году из Национальной галереи. О раскрытии преступления рассказала 29 июня Би-би-си.



Дерзкое похищение называли «кражей века»: работы были вырезаны из рам ранним утром и вынесены всего за несколько минут.



Со ссылкой на анонимный источник СМИ сообщают, что по делу о похищении арестован грек. Ранее несколько месяцев назад представители греческой полиции упоминали, что верят: произведения не были вывезены из страны.