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Пожилой автомобилист разбился о столб на въезде в Тихвин. Его пассажирок увезли в больницу

Водитель автомобиля погиб в ДТП со столбом в Ленобласти

ГИБДД устанавливает обстоятельства смертельной аварии, произошедшей в Тихвинском районе Ленобласти вечером 27 июня. В ней погиб один человек и двое пострадали.

Как сообщает 47News со ссылкой на правоохранительные органы, около 18 часов на 159-м километре автодороги «Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь» 60-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Polo влетел в опору линии электропередачи. Авария произошла на въезде в город со стороны мемориала «Самолет».

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В результате водитель от полученных травм скончался на месте. Двух его пассажиров — 23-летнюю жительницу Пикалево и 40-летнюю жительницу Тихвина — доставили в больницу, у первой травмы головы, у второй переломы ребер. Одну из женщин в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Всего с 25 по 27 июня в Ленинградской области ГИБДД зарегистрировала 277 ДТП. В 28 случаях были пострадавшие. Травмы получили 41 человек, в том числе пятеро детей. Такие же цифры по пострадавшим дают за минувшие три дня и по Петербургу. Погибший был один.

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