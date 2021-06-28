ГИБДД устанавливает обстоятельства смертельной аварии, произошедшей в Тихвинском районе Ленобласти вечером 27 июня. В ней погиб один человек и двое пострадали.



Как сообщает 47News со ссылкой на правоохранительные органы, около 18 часов на 159-м километре автодороги «Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь» 60-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Polo влетел в опору линии электропередачи. Авария произошла на въезде в город со стороны мемориала «Самолет».