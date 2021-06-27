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Недетский тест про мультики: угадайте героя по цитате.

Только на первый взгляд это кажется элементарной задачкой

В лицо вы этих героев узнаете без труда. Но что они говорили?
В лицо вы этих героев узнаете без труда. Но что они говорили?Коллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
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Однажды мы решили пересмотреть советские мультфильмы, а потом еще месяц общались цитатами из них. А вы сможете угадать героев, которым эти слова принадлежат? Сначала вопросы покажутся вам легкими, но чем ближе к финалу, тем сложнее будут задачки. Но мы в вас верим.

«Tаити, Tаити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят»

«Счастье — это когда у тебя все дома»

«Знатный зверюга!.. Мех! Мясо! Шкварок нажарю!»

«Не очень-то вежливо уходить из гостей сразу, как только ты наелся»

«А если не слушается, так я его веником!»

«Фокусы — это ловкость рук и никакого мошенства»

«У меня есть мысль, и я ее думаю!»

«А я такой голодный, как айсберг в океане! А ты такой прекрасный, как летом эскимо»

«С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют»

«Нет, мы не хотим в живой уголок — мы хотим… в пионеры!»

«Я же просил 400 капель... А здесь 402»

«Я там и тут — куда пошлют. А посылают часто»

Мультфильм здесь один — «Остров сокровищ». Но вот какой персонаж это говорит? «Твоя башка очень недорого стоит, потому что в ней никогда не было мозгов».

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Недетский тест про мультики: угадайте героя по цитате.

Советское детство прошло мимо вас вместе с мультиками

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Недетский тест про мультики: угадайте героя по цитате.

Вы смотрели примерно половину из этих мультиков и неплохо запомнили фразы героев

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Недетский тест про мультики: угадайте героя по цитате.

До безоговорочной победы вам не хватило немного. Неплохой повод пересмотреть мультфильмы

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FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

Недетский тест про мультики: угадайте героя по цитате.

Вы сделали невероятное и не допустили ни одной ошибки. Феноменально!

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В лицо вы этих героев узнаете без труда. Но что они говорили?
В лицо вы этих героев узнаете без труда. Но что они говорили?Коллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

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Комментарии (13)

Хауаю
Хорошие были мультики. Позитивный якорь из детства.
McGillavry
Легкотня.
orlovandrei1986
если эти мультики начать крутить круглосуточно по 1-му каналу, вместо всех его текущих как бы программ, то его рейтинг поднимется раз в 10, если не в 100.... не тем Эрнст занимается... дайте ему две шкатулки... =))))
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