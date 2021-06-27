Однажды мы решили пересмотреть советские мультфильмы, а потом еще месяц общались цитатами из них. А вы сможете угадать героев, которым эти слова принадлежат? Сначала вопросы покажутся вам легкими, но чем ближе к финалу, тем сложнее будут задачки. Но мы в вас верим.
«Tаити, Tаити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят»
«Счастье — это когда у тебя все дома»
«Знатный зверюга!.. Мех! Мясо! Шкварок нажарю!»
«Не очень-то вежливо уходить из гостей сразу, как только ты наелся»
«А если не слушается, так я его веником!»
«Фокусы — это ловкость рук и никакого мошенства»
«У меня есть мысль, и я ее думаю!»
«А я такой голодный, как айсберг в океане! А ты такой прекрасный, как летом эскимо»
«С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют»
«Нет, мы не хотим в живой уголок — мы хотим… в пионеры!»
«Я же просил 400 капель... А здесь 402»
«Я там и тут — куда пошлют. А посылают часто»
Мультфильм здесь один — «Остров сокровищ». Но вот какой персонаж это говорит? «Твоя башка очень недорого стоит, потому что в ней никогда не было мозгов».
Недетский тест про мультики: угадайте героя по цитате.
Советское детство прошло мимо вас вместе с мультиками
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Недетский тест про мультики: угадайте героя по цитате.
Вы смотрели примерно половину из этих мультиков и неплохо запомнили фразы героев
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Недетский тест про мультики: угадайте героя по цитате.
До безоговорочной победы вам не хватило немного. Неплохой повод пересмотреть мультфильмы
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Недетский тест про мультики: угадайте героя по цитате.
Вы сделали невероятное и не допустили ни одной ошибки. Феноменально!