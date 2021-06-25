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В Петербурге начинаются «Алые Паруса». Новые атрибуты праздника выпускников — маски и тысячи бутылок с водой

Праздник выпускников «Алые Паруса» начался на Дворцовой площади в Петербурге. Ведущего Ивана Урганта выпускники встретили одобряющим ревом. «Что меня потрясает, все надели маски», сказал Ургант и зрители дружно рассмеялись. В центре сферической сцены — стрелка компаса, именно на ней будут выступать артисты.

Площадь заполнена на две трети. В этом году взрослых в толпе очень мало — вчерашним школьникам из-за коронавирусных ограничений не разрешили, как в прошлые годы, пригласить родителей. Выпускников сопровождают только их учителя. Чтобы попасть в зону праздника в этот раз нужны были не только билеты, но и медицинские маски. Ещё одно отличие — большие палеты с бутылками питьевой воды, которую все желающие могут брать бесплатно. Все напитки и жидкости на входе изымались.

Читатель «Фонтанки»

Перед выпускниками выступят Светлана Лобода, Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Алина Астровская, Антон Лаврентьев и Ваня Дмитриенко. Кульминацией праздника станет появление в акватории Невы брига «Мир». В этом году его паруса окрасятся в цвета российского триколора.

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