Праздник выпускников «Алые Паруса» начался на Дворцовой площади в Петербурге. Ведущего Ивана Урганта выпускники встретили одобряющим ревом. «Что меня потрясает, все надели маски», сказал Ургант и зрители дружно рассмеялись. В центре сферической сцены — стрелка компаса, именно на ней будут выступать артисты.



Площадь заполнена на две трети. В этом году взрослых в толпе очень мало — вчерашним школьникам из-за коронавирусных ограничений не разрешили, как в прошлые годы, пригласить родителей. Выпускников сопровождают только их учителя. Чтобы попасть в зону праздника в этот раз нужны были не только билеты, но и медицинские маски. Ещё одно отличие — большие палеты с бутылками питьевой воды, которую все желающие могут брать бесплатно. Все напитки и жидкости на входе изымались.