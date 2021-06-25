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Школьники катались на велосипедах под Тихвином. Для одного эта поездка стала последней

Школьник на велосипеде погиб под колесами автомобиля на трассе в Ленобласти

Полиция устанавливает обстоятельства гибели юного велосипедиста на дороге в Тихвинском районе Ленобласти. Школьник угодил под машину, катаясь с другом.

Как сообщает 47News со ссылкой на правоохранительные органы, днем 25 июня на 446-м километре автодороги «Вологда — Новая Ладога», между Тихвином и поселком Усть-Шомукша, автомобиль Renault Duster сбил 11-летнего велосипедиста. По предварительной информации, двое пятиклассников катались на велосипедах, и один из них в какой-то момент вильнул на левую полосу и угодил под попутную машину.

В результате ДТП школьник от полученных травм скончался на месте. Районный отдел Следственного комитета Ленобласти начал проверку по факту произошедшего.

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