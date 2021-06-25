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Проект четырех станций коричневой линии петербургского метро должен быть готов в 2023 году

Проектирование четырех станций Красносельско-Калининской линии петербургского метро идет по первоначальному графику, несмотря на допсоглашение к контракту. За сам контракт судебная баталия еще не окончена.

Как рассказали «Фонтанке» 25 июня в КРТИ, подрядчик уверил комитет в том, что все работы будут выполнены четко, качественно и в запланированный ранее срок — сентябрь 2023 года. «Период невыполнения работ по причинам судебного разбирательства никоим образом не отразится на сроках выполнения работ по проектированию объектов», — говорят в пресс-службе.

Ранее стало известно, что к контракту заключено допсоглашение, которое сдвигает сроки выполнения работ с 2023 на 2024 год.

«Фонтанка» подробно рассказывала о коллизии вокруг крупнейшего проектировочного подряда для городской подземки последних лет, его стоимость составляет почти миллиард рублей. Речь идет о проекте станций «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Сосновая Поляна» и перегонов.

Контракт заключен с «Метрогипротрансом», однако «Ленметрогипротранс» полтора года оспаривал в суде это решение, настаивая на том, что именно он является легитимным победителем конкурса. Арбитраж в третьей инстанции отказал в удовлетворении иска, но ЛМГТ намерен отстаивать свои интересы в Верховном суде. «Метрогипротранс», в свою очередь, отметил, что и так продолжал вести проектирование за счет собственных средств. Начало самого строительства отнесено на срок не раньше 2028 года.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Karl_Ivanovich
Это внушает оптимизм, но "коричневая" линия звучит интригующе...
zoyd1
Отлично! Значит к 2121 году , возможно, если все будет по плану и без неожиданных кризисов, людская нога ступит на половину из данных станций
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