Проект четырех станций коричневой линии петербургского метро должен быть готов в 2023 году

Проектирование четырех станций Красносельско-Калининской линии петербургского метро идет по первоначальному графику, несмотря на допсоглашение к контракту. За сам контракт судебная баталия еще не окончена.



Как рассказали «Фонтанке» 25 июня в КРТИ, подрядчик уверил комитет в том, что все работы будут выполнены четко, качественно и в запланированный ранее срок — сентябрь 2023 года. «Период невыполнения работ по причинам судебного разбирательства никоим образом не отразится на сроках выполнения работ по проектированию объектов», — говорят в пресс-службе.

